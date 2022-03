»Ta točka je zame razumljiva, o njej razpravljamo in jo skrbno preučujemo,« je dejal Zelenski v intervjuju za več neodvisnih ruskih medijev. Dodal je, da bi odločitev za nevtralnost morala biti potrjena na referendumu, varnost v Ukrajini pa zajamčena s tretjih strani, poroča Reuters.

Zelenski je še dejal, da želi doseči kompromis z Rusijo glede vprašanja Donbasa. Dodal je, da je vprašanje ruskega jezika ena od tem pogajanj, in da je dogovor z Rusijo možen le, če se ruske čete umaknejo iz Ukrajine.

Iz ruske strani je bilo v začetku meseca slišati, da bi Ukrajina lahko prevzela švedski ali avstrijski model nevtralnosti. Ukrajina je predlog zavrnila, češ da lahko le v Kijevu oblikujejo sistem, ki bo sprejemljiv za Ukrajince.

Zelenski obtožil Putina zavlačevanja

V pogovoru z ruskimi novinarji je Zelenski ruskega voditelja Vladimirja Putina obtožil, da zavlačuje s pogajanji in podaljšuje konflikt. »S predsednikom Ruske federacije se moramo dogovoriti. Da bi dosegli dogovor, pa se mora dejansko srečati z mano,« je dejal Zelenski.

Ruski medijski regulator Roskomnadzor je ruske medije posvaril pred predvajanjem intervjuja z Zelenskim, poroča francoska tiskovna agencija AFP, češ da bi bili zaradi tega lahko predmet preiskave in tarča ukrepov. Zelenski je v 90-minutnem intervjuju sicer govoril v ruskem jeziku.

Dosedanja pogajanja za končanje več kot mesec dni trajajočih spopadov v Ukrajini so bila v glavnem osredotočena na nevtralnost ter demilitarizacijo Ukrajine in varnostna jamstva. Ruska in ukrajinska stran naj bi se prihodnji teden sestali na drugem krogu neposrednih pogovorov v Turčiji.

»Pred nami je nov krog pogajanj. Naše prednostne naloge so znane, predvsem sta ključni suverenost in ozemeljska celovitost Ukrajine. Naš cilj je jasen - mir in čimprejšnja ponovna vzpostavitev normalnega življenja v naši domovini,« je Zelenski v nedeljo zvečer dejal v video nagovoru.

Glavni ruski pogajalec Vladimir Medinski je napovedal, da naj bi se pogajanja nadaljevala v torek in sredo. Urad turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana pa je potrdil, da sta se Erdogan in Putin dogovorila o tem, da bodo pogovori med delegacijama potekali v Istanbulu.

Biden trdi, da ni pozival k spremembi oblasti v Rusiji

Ameriški predsednik Joe Biden je v nedeljo v Washingtonu zagotovil, da si ZDA ne prizadevajo za spremembo oblasti v Rusiji, čeprav je dan prej dejal, da ruski predsednik Vladimir Putin ne sme ostati na oblasti. Da kaj takega ni cilj zveze Nato, je v nedeljo zagotovil tudi nemški kancler Olaf Scholz.

Bidna je v nedeljo novinarka vprašala, ali si želi odstraniti Putina s položaja in ali je pozval k spremembi oblasti, kar je ameriški predsednik zanikal. Biden je v soboto v svojem govoru v Varšavi označil Putina za diktatorja, vojnega zločinca in klavca. »Za božjo voljo, ta človek ne sme ostati na oblasti,« je ob tem poudaril.

Besede predsednika so številni razumeli kot dramatično spremembo zunanje politike ZDA. Bela hiša je sicer nemudoma pojasnila, da to ni bil poziv k strmoglavljenju Putina. Tudi ameriški zunanji minister Antony Blinken je v nedeljo zagotovil, da si ameriška vlada ne prizadeva spremeniti oblasti v Rusiji.

Bidnova izjava je sprožila ogorčenje v Rusiji. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je opozoril, da ni Bidnova odločitev, kdo bo vladal v Rusiji, saj da predsednika izvolijo državljani.

V bran Bidnu je stopil nemški kancler. »To ni cilj Nata in mimogrede to niti ni cilj ameriškega predsednika,« je glede spremembe oblasti dejal Scholz za televizijo ARD.

Voditelja sta o tej temi med drugim govorila, ko je Scholz obiskal Bidna v Beli hiši še pred vojno v Ukrajini. »Oba se strinjava, da sprememba oblasti ni predmet razprave niti cilj politike, ki jo skupaj zasledujemo,« je dodal.