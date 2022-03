O tem, kako opremiti spalnico, na kaj biti pozoren pri naročilu pohištva po meri in katere so najbolj zaželene modne smernice pri notranji opremi, smo se tokrat pogovarjali s strokovnjakom za izdelavo pohištva, mojstrom z več kot dvajsetletno tradicijo izdelave pohištva po meri Gregorjem Perovškom iz Mizarstva Perovšek v Grosupljem.

Postelje so po novem lebdeče, postavljene na podstavek, kar omogoča več zračenja. Za dno postelje se kar pri 90 odstotkih uporabljajo latofleksi, letvice, ki prav tako skrbijo za udobje in zračnost vzmetnice. Ležišča so višja kot nekoč, tudi 50 ali 60 centimetrov nad tlemi.

Na vprašanje ali se stranke pri posteljah v spalnicah odločajo za enojne ali dvojne vzmetnice, je sogovornik dejal, da ni pravila. Ljudje se odločajo za eno in za drugo izvedbo. Odločitev za eno večjo enojno ali dve samostojni vzmetnici je stvar posameznika. Veliko vlogo igra pri tem tudi razlika v teži obeh oseb, ki si delita posteljo. V tem primeru se na primer stranke odločajo za dve vzmetnici. Nekatere moti tudi to, da je večjo vzmetnico težje obračati, kar je pri njenem vzdrževanju nujno.

»Ko se stranke odločajo za opremo spalnice, še vedno najraje izberejo hrast in tople, zemeljske barve, čeprav je pohištvo iz hrasta v ospredju že kar nekaj časa. Za izdelavo elegantnega pohištva uporabljamo veliko furnirja in iverala. Prevladujejo mat odtenki, po pohištvu v visokem sijaju skoraj ni povpraševanja. V zadnjem času smo izdelali zelo veliko oblazinjenih postelj in postelj z oblazinjeno zadnjo stranico,« trende pri materialih in barvah spalnic pojasnjuje Gregor Perovšek.

Nič več klasičnih nočnih omaric, več luči in manj drsnih vrat

»Klasičnih nočnih omaric stranke več ne naročajo. Te so nadomestile funkcionalne police ali viseči predali, ki so integrirani v hrbtišče postelje, ki je lahko leseno ali oblazinjeno. Tudi tapete so se vrnile, lahko se jih nalepi tudi le na steno, kjer je vzglavje. V hrbtišče postelje se lahko vgradi bralne lučke. Nekateri se odločajo tudi za ambientalno osvetlitev ob spodnjem robu postelje. Razsvetljava v spalnici je na splošno postala zelo zanimiva in dopušča veliko domišljije. Poleg dobro zasnovane postavitve luči in lučk ter funkcionalnosti je pomembno predvsem počutje v prostoru in dobro zasnovana razsvetljava prav gotovo vpliva nanj,« je prepričan Perovšek.

»Če so bile pred desetletjem v trendu omare z drsnimi vrati, so zdaj bolj zaželene klasične omare, saj imajo lepšo linijo in se jih lahko odpira neodvisno od drugih omar, so bolj pregledne in tudi zračne. V notranjost omar je mogoče vgraditi lučke s senzorjem, ki se prižgejo le takrat, ko omaro odpremo. Seveda na odločitev za način odpiranja in postavitev omar še vedno najprej vpliva velikost spalnice. Ne glede na odločitev glede odpiranja omar pa velja pravilo, da se vse omare izdela do stropa. S tem se izkoristi prostor, izognemo pa se tudi nabiranju prahu na nedostopnih mestih,« svetuje sogovornik