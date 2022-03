Pobudo za barvno osvežitev sob za mamice z novorojenčki, hodnika in spremljajočih prostorov je na JUB naslovilo društvo Slojenčki, ki si s podporo podjetij že vrsto let prizadeva izboljšati fizično okolje za nosečnice, porodnice in novorojenčke v času njihove zdravstvene oskrbe v slovenskih porodnišnicah. Društvo Slojenčki je k sodelovanju privabilo tudi sekcijo slikopleskarjev pri OZS, ki s svojimi izkušenimi slikopleskarji zaradi precejšnje zasedenosti kapacitet prenovo sob izvaja postopoma. Na veselje medicinskega in zdravstvenega osebja porodnišnice bodo vsa pleskarska dela v nadstropju predvidoma zaključena v marcu.

Družba JUB je za 12 sob za porodnice z novorojenčki ter spremljajoče prostore, ki so potrebni prenove, zagotovila pralne barve JUPOL Latex matt v nežnih pastelnih barvnih odtenkih, ki jih je izbralo osebje v porodnišnici, ter druge potrebne izravnalne mase, kite in premaze.

Ugledna slovenska ginekologinja in porodničarka ter predsednica društva Slojenčki, izr. prof. dr. Nataša Tul Mandić, dr. med., se barvite prenove oddelka za mamice zelo veseli: »V postojnski porodnišnici, kjer ima sedež tudi naše društvo Slojenčki, se je lani rodilo že več kot 1600 novorojenčkov. Porodnice k nam prihajajo iz vse Slovenije, zato število porodov pri nas narašča. Vsi zaposleni si želimo, da bi se mamice z novorojenčki pri nas dobro počutile, zato se družbi JUB za podporo, ki nam jo zagotavlja s svojimi kakovostnimi barvami in materiali, toplo in od srca zahvaljujemo. JUB je s svojimi barvami v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico in sekcijo slikopleskarjev v zadnjih dveh desetletjih humanitarno osvežil že marsikatero slovensko porodnišnico, zato smo veseli, da so nas dobrodelno podprli tudi pri tem projektu. Naše velike zahvale gredo tudi mojstrom slikopleskarjem za njihovo prostovoljno delo, s katerim uresničujejo naše ideje, želje in tudi poslanstvo našega društva.«