Gostje, spet brez Hrvata Bojana Bogdanovića, so v prvi četrtini vodili z 29:19 in v drugi s 46:35, a že do polčasa se je Dallas približal na točko. Po menjavi strani je ekipa iz Teksasa nato razliko povišala na +10 in do konca trdno držala vse niti igre v svojih rokah.

Dallas se je z zmago povzpel na četrto mesto na lestvici, Utah je peti in v primeru, da ekipi obdržita poziciji do konca rednega dela, bo prav ta zmaga Dončiću in soigralcem prinesla morebitno tekmo več na domačem igrišču v medsebojnem dvoboju v končnici.

Za Dallas je 22 točk in 10 skokov dosegel Jalen Brunson, 23 točk je dodal Reggie Bullock. Pri gostih je bil z 18 koši najboljši Rudy Gay.

Na devetem mestu vzhoda pa je Brooklyn z Goran Dragićem. Ta je v domači dvorani izgubil s Charlotte Hornets s 110:119, Dragić pa je v statistiko vpisal sedem točk ter po šest skokov in podaj.

Tekma polna preobratov, domači so v prvem delu vodili z 31:21 ter kasneje s 50:36, gostje pa nato z 90:79, se je odločala v zadnjih minutah. Gostitelji so še tri minute in pol pred koncem povedli s 107:106, nato pa so se košarkarji iz Severne Karoline razigrali.

V vrstah Dallasa je bil s 27 točkami najbolj razigran Kevin Durant, Andre Drummont je dosegel 20 točk in s 17 skoki kraljeval pod obročema. Na drugi strani je kar 33 točk dosegel Bal LaMelo 33.

Boston novi vodilni na vzhodu

Nova vodilna ekipa vzhodne konference pa je Boston. Rekorderji po številu naslovov lige NBA, 17 naslovov imajo tudi Los Angeles Lakers, so s 134:112 premagali Minnesota Timberwolves, izkoristili pa so tudi poraz Philadelphia proti Phoenixu v derbiju večera.

V dvoboju vodilnih ekip obeh konferenc je Phoenix slavil s 114:104 in dosegel osmo zmago zaporedoma, z 61. zmago v sezoni pa je tudi prepričljivo najboljša ekipa lige. Za Philadelphio je kar 37 košev in 15 skokov dosegel Joel Embiid, na nasprotni strani je bil s 35 koši najboljši Devin Booker.

Brooklyn po prostem večeru čaka obračun z Detroitom, Dallas bo gostil Los Angeles Lakers, ki so ponoči izgubili z New Orleans Pelicans s 108:116 in zapravili 20 točk prednosti iz prvega dela. Denver, pri katerem Vlatko Čanćar ne igra, že danes čaka tekma s Charlotte.