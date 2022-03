Leksikon posmeha

Madžarski premier Viktor Orban se je na kritike ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega odzval s posmehom, da je igralec, medtem ko je on pravnik. A madžarski mediji že ocenjujejo, da se je ustrelil v koleno. Tudi zato, ker je Zelenski leta 2000 diplomiral iz prava. Tako je to med avtokrati: posmeh je njihov odgovor na vsako neprijetno vprašanje, na vsak očitek. Tako kot pri njegovem velikem prijatelju Janezu Janši, čigar twitter račun je prava zakladnica žaljivih in posmehljivih izjav. Čeprav se mu, roko na srce, kdaj pa kdaj kakšna izjava vrne kot bumerang. Tako je ob čestitkah za zmago Donaldu Trumpu (ki potem nekako ni zmagal na volitvah) Joeja Bidna označil za »najbolj šibkega predsednika«, da bi se potem, dobro leto kasneje, hvalisal, ko se je z »najšibkejšim« predsednikom rokoval na vrhu EU-ZDA. Kdaj pa kdaj se mu karma vrne z levim krošejem.