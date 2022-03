Medtem ko najboljše nogometne reprezentance sveta iščejo in uigravajo nove kombinacije za letošnje svetovno prvenstvo ali pa se še borijo za zadnje proste vozovnice, se druge že pripravljajo na kvalifikacijske izzive za naslednja velika tekmovanja. V zadnjo kategorijo sodi tudi slovenska reprezentanca, v prvo pa hrvaška, ki sta se v soboto na prizorišču letošnjega poznojesenskega mundiala v Katarju, in sicer na enem izmed štirih stadionov v Dohi, ki bodo gostili tekme, na stadionu Education City, pomerili na prijateljski tekmi. In se tudi razšli prijateljsko – z remijem 1:1.

Naj ima uigravanje in iskanje novih kombinacij takšen ali drugačen cilj, sta jih oba selektorja, slovenski Matjaž Kek in hrvaški Zlatko Dalić, vzela izjemno resno. In pri tem posegla po enaki rešitvi, ki jima sicer doslej ni bila blizu – tekmo sta namreč začela s sistemom treh branilcev. »Sistem igre je prilagojen trenutnemu igralskemu kadru, ampak če bomo nekatere stvari taktično popravili, če si bomo upali igrati, potem gre lahko v pravo smer,« je pojasnil Matjaž Kek, ki ni bil zadovoljen s tem, da je bil edini napadalec Andraž Šporar večino časa sam med tremi branilci. »Tu moramo najti boljše rešitve, biti odločnejši pri odvzemanju žoge,« je dodal Kek, ki je nogometašu Middlesbrougha »v pomoč« v sistemu 3-4-2-1 sicer postavil dve »polšpici«, Sandija Lovrića in Miho Zajca, medtem ko je vsaj za to, da so večino tekme imeli terensko premoč, bolje deloval Dalićev sistem z dvema napadalcema (3-5-2).

Realno na to, da bi Slovenija v polju nadigrala Hrvaško, seveda ne gre računati ne glede na sistem igre, kar pa v nogometu še ne pomeni, da ne more doseči ugodnega izida. In 1:1 proti finalistu zadnjega svetovnega prvenstva to zagotovo je, ob tem pa Hrvati kljub omenjeni premoči in nekaj strelom, ki pa za vratarja kalibra Jan Oblak niso predstavljali resnične nevarnosti, niti niso imeli kaj veliko lepih priložnosti, da bi dosegli še kak gol. Tisti, ki so ga, pa je v 39. minuti padel zaradi napake v slovenski obrambi, ko je po podaji Dujeta Ćaleta - Cara žogo zgrešil debitant David Brekalo, tako da je končala pri Andreju Kramariću, ki je v dvoboju »iz oči v oči« premagal slovenskega kapetana. Da bo to dovolj za zmago, je kazalo vse do 92. minute, ko je Slovenija izvajala kot, v skoku pa je bil najvišji Jaka Bijol in s pomočjo prečke žogo spravil za odtenek za golovo črto. »Gol nas je na koncu nagradil,« je še dodal Kek, medtem ko je Jaka Bijol po prvem reprezentančnem golu realno potegnil črto pod dogajanjem na igrišču: »Z igro ne moremo biti najbolj zadovoljni, z rezultatom pač.«

Jutri Slovenijo v Katarju čaka še ena tekma, in sicer se bo ob 18.30 pomerila z domačo izbrano vrsto.