William in Kate sta na osemdnevno karibsko turnejo odšla v imenu kraljice Elizabete II., da bi s prebivalci Belizeja, Jamajke in Bahamov praznovala njen letošnji platinasti jubilej. Skupaj s petnajstčlansko odpravo svojih tajnikov, pomočnikov in svetovalcev, ki naj bi se jim pridružila tudi njena frizerka, sta potovala v udobnem airbusu 320, za katerega skrbi RAF, kraljevo vojno letalstvo, uporabljajo pa ga člani kraljeve družine in vlada. Vsepovsod so ju lepo in toplo sprejeli, z veliko glasbe in plesa.

Žalost, tudi globoka, je zelo daleč od opravičila

»Radi vaju imamo, Kate in Wills!« je vzklikala večtisočglava množica v Trench Townu, kjer je nekoč živel pokojni legendarni Jamajčan, kralj reggae glasbe Bob Marley. A enako glasni so bili tudi protesti proti britanski kolonialistični preteklosti in zasužnjevanju Afričanov ter zahteve po opravičilu in odškodnini. Najodmevnejši trenutek turneje je bil Williamov govor na banketu na Jamajki. Zaradi povedanega in nepovedanega. »Zelo se strinjam s svojim očetom, valižanskim princem, ki je lani na Barbadosu (ob razglasitvi republike) dejal, da zaradi srhljivega grozodejstva suženjstva za vedno ostaja madež na naši zgodovini. Rad bi izrazil svojo globoko žalost. Suženjstvo je bilo ogabno in se nikoli ne bi smelo zgoditi,« je dejal William. Med besedama »sorrow« – žalost, ki jo je uporabil William, in »sorry« – oprostite, ki jo hočejo slišati gostitelji v nekdanjih britanskih kolonijah, je orjaška razlika. Žalost, tudi globoka, je zelo daleč od opravičila.

Časi so se spremenili

Dolgo skrbno načrtovane turneje članov kraljeve družine, kot je ta, naj bi svetu pokazale priljubljenost kraljeve družine in monarhije. Ta naj bi bila del praznovanja kraljičinega platinastega jubileja. A časi so se spremenili. Williama in Kate so že na prvi predvideni postaji v Belizeju čakali protestniki, zato so jo črtali iz programa. V nekdanjih kolonijah ne zahtevajo več opravičila in odškodnine samo za suženjstvo, ampak tudi za kolonialistično izkoriščanje. Med protestom na Jamajki so prebrali odprto pismo aktivistov za človekove pravice, politikov, zdravnikov, glasbenikov in drugih, v katerem so Williamu sporočali, da ne vidijo nobenega razloga za praznovanje sedemdesetletnice vladanja njegove babice. Zahtevali so opravičilo vlade in kraljice, ker so njeni predhodniki ohranjali največjo tragedijo pri nespoštovanju človekovih pravic v zgodovini. Pismo poudarja zločine proti človeštvu, ki jih je zagrešil britanski imperij z izkoriščanjem domorodnih Jamajčanov, s čezoceansko trgovino z Afričani, zasužnjevanjem Afričanom in kolonializmom. Opravičilo bi pomenilo priznanje odgovornosti, to pa bi odprlo vrata orjaškim odškodninam.

To je politična odločitev, ki jo kraljeva družina, ki naj se ne bi vtikala v politiko, rade volje prepušča vladi. Premier Johnson je znani branilec britanskega kolonializma, posebno v Afriki, ter je v preteklosti celo poskušal zmanjšati britansko vlogo pri zasužnjevanju Afričanov in v trgovini s sužnji. Princ William je na Jamajki hvalil »Windrush generacijo«, blizu pol milijona Jamajčanov, ki so jih Britanci preselili v Britanijo po letu 1948 (do leta 1972) zaradi pomanjkanja delovne sile po drugi svetovni vojni, in njihov prispevek britanski družbi. Ni pa omenil leta 2018 razkritega škandala: na tisoče pripadnikom Windrush generacije (tako so jih poimenovali po ladji, s katero so jih preselili v Britanijo) so po več desetletjih življenja in dela odvzeli pravico, da ostanejo v Britaniji, nekatere so celo izgnali. Številni so umrli čakajoči na odškodnino.

Tudi Jamajka bo kmalu republika

Ko je kraljica leta 1952 zasedla prestol, je imela Britanija še trideset kolonij, bila pa je monarhinja – šefinja države v šestih nekdanjih kolonijah. Zdaj ima Britanija še 14 večinoma majhnih otoških odročnih kolonij, ki so jih že davno preimenovali v britanska čezmorska ozemlja, šefinja države pa je v štirinajstih nekdanjih kolonijah. Lani so jo črtali na Barbadosu. Neposredno po odhodu Williama in Kate z Jamajke so tam sprožili uradni postopek za razglasitev republike, kar se bo zelo verjetno zgodilo že avgusta letos, ob šestdesetletnici neodvisnosti. Jamajka je trenutno peta največja od nekdanjih kolonij, v katerih je kraljica še vedno vodja države (največji sta Kanada in Avstralija). Koliko jih bo podedoval William, ko bo sedel na prestol? Celo skoraj previtka Kate, katere lepota je žarela v vrsti lepih oblek, ki so požele splošno hvalo, ni ušla zadregi zaradi britanske preteklosti. Nekdanja jamajška svetovna lepotna kraljica, zdaj političarka Lisa Hana se je obrnila proč, ko jo je Kate nagovorila. Zakaj? Najbrž zato, ker je med najglasnejšimi republikanci na Jamajki. Utegne postati tudi prva jamajška predsednica.