Levoroka ostrostrelka Ana Gros (13 golov) in srbska vratarka Jovana Risović (17 obramb) – to sta bili glavni junakinji Krimove prepričljive zmage proti Ferencvarošu na prvi tekmi osmine finala v evropski ligi prvakinj v legendarni dvorani Tivoli. Na sobotni povratni obračun v Erd na Madžarskem krimovke potujejo z velikimi sedmimi goli prednosti, že v Ljubljani pa je krepko zadišalo po njihovi uvrstitvi v četrtfinale oziroma med osem najboljših ekip v Evropi.

Madžarska je ena izmed treh držav – po izključitvi ruskih klubov CSKA Moskva in Rostov Don – s po dvema ekipama (Györ, Ferencvaroš) med evropsko elito, poleg nje pa sta še Danska (Esbjerg, Odense) in Francija (Brest, Metz). A po za gostje nič kaj pravljičnih minus sedem vse kaže, da se bodo dvakratne finalistke lige prvakinj v sezonah 1970/71 in 2001/02 – obakrat so ostale brez lovorike – letos poslovile že precej prej. »Težko je napovedati, s kakšnim končnim izidom bi bila zadovoljna. A najpomembneje je, da zmagamo, tudi če s samo golom razlike, kajti o napredovanju bo odločala povratna tekma,« je pred tekmo v Tivoliju dejala Ana Gros, s 135 goli v minuli sezoni v dresu francoskega Bresta prva strelka evropske lige prvakinj, ki verjetno tudi sama ni pričakovala, da bo njen nekdanji in zdaj tudi novi klub do konca sezone tako suvereno povozil vzhodne sosede.

Tega ni nakazoval niti pogled na semafor, kajti do izida 11:11 v 25. minuti je bilo kar deset izenačenj, na začetku drugega polčasa pa dvanajst (18:18). Toda v nadaljevanju dvoboja, ki ga je evropska zveza EHF označila za tekmo tedna (MOTW), so si gostiteljice odločilno prednost priigrale med 41. in 45. minuto, ko so naredile delni izid 5:0 za vodstvo s 25:19. Za nameček je po tretji zaporedni izključitvi za dve minuti rdeči karton dobila Nemka Emily Bölk, ena izmed petih tujk pri Madžarkah (poleg nje še rojakinja Alicia Stolle, Francozinja Beatrice Edwige, Nizozemka Antje Angela Malestein in Črnogorka Itana Grbić), ki je do takrat dosegla šest golov. Ob povsem razglašeni Szandri Szöllosi Zacsik, nekdanji igralki Krima v sezoni 2009/10, ki je iz sedmih strelov dosegla le en gol, so gostiteljice v končnici tekme uspešno izkoristile padec v Ferencvaroševi igri. Grosova je nadaljevala svojo rokometno simultanko in slabih šest minut pred koncem je bilo rekordnih plus sedem za Krim (31:24), toliko pa je znašala tudi končna razlika (33:26).

Trenerka Derepaskova z mislijo na pozitiven razplet

»Zelo sem zadovoljna s končnim izidom. Prvi polčas je bil tako v obrambi kot v napadu precej živčen. Nismo imele rešitve za njihove strelke, še posebej za Emily Bölk. V drugem polčasu smo imele tudi nekaj sreče, potem ko je Bölkova dobila rdeči karton, saj je bila to velika skrb manj. Na povratni tekni bomo dale vse od sebe. Čaka nas še nekaj treningov, da popravimo napake, ki smo jih naredile tokrat, na gostovanje pa odhajamo z mislijo na pozitiven razplet,« je napovedala Krimova trenerka Nataša Derepasko. Grosova, ki je v dresu CSKA v letošnji evropski sezoni proti Krimu od štirih možnih točk osvojila le eno (remi v Rusiji z 21:21 in poraz v Ljubljani z 21:24), je imela po sobotnem Ferencvaroševem skalpu obilico razlogov za zadovoljstvo: »Na ekipo sem več kot ponosna. Odigrale smo super tekmo, a imamo še nekaj stvari v igri, ki jih moramo popraviti. Povratna tekma na Madžarskem bo zahtevnejša, tudi zaradi glasnih domačih navijačev. Na tekmo moramo iti z mislijo na še eno zmago, saj ne smemo kalkulirati zaradi visoke prednosti.«