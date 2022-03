Očitno ne sodim ravno v skupino ljudi, ki spoštujejo predpise in zakone in zato redko pridejo v stik s policistom. Kar je odlično, saj lahko potrdim tudi sama, da vsako snidenje z možmi »modre postave« ali z nadležno kvadratno škatlo z radarjem v njem, krepko udari po žepu. Sploh, ker zamudim in ne unovčim prijazno ponujene »polovičke«. A kljub temu, da je prvo in glavno pravilo še vedno, da ves čas vozimo z glavo in se držimo prometnih pravil, se včasih lahko vseeno zgodi – pri nekaterih pogosteje, da je noga »malce pretežka«.

In verjeli ali ne – obstajajo celo nenapisani koristni napotki, kako reagirati, ko vas ustavi policist. Stavim, da jih v začetku 90 let prejšnjega stoletja niso učili na CPPju. Zagotovo bi si vsaj kakšno poglavje zapomnila. Preverjeno pa drži, da če se do mož v modrem primerno obnašamo, nas spustijo samo z opozorilom ali pa z nižjo kaznijo, kot bi jo dobili sicer. Z jezikanjem, aroganco ali celo agresijo sledi povabilo k sodniku. In ta še nikoli ni bil poceni.

Eno od pravil pravi, da ko vidite policista, nikar ne začnite razmišljati o vseh neumnih šalah o njih. Tudi če je kakšna resnična, sem prepričana, da se ljudje ne odločijo za poklic policista samo zaradi tega, ker hočejo nadlegovati ljudi ali pa so preneumni, da bi se vpisali na »resno« šolo. Kajti gre za zahteven in odgovoren poklic, ki si upravičeno zasluži spoštovanje. Samo stopite v njegove čevlje ali pa si nastavite ogledalo. Ni prijetno, kajne?

Še posebej pa velja zadržati jezik in zlobne misli pri ženskih policistkah. Znano je, da so te veliko bolj dosledne in stroge kot moški. In lepo prosim, tako kot nobena ženska ne želi od neznanca slišati, da jo kliče z ljubkovalnimi ali poniževalnimi vzdevki, kot so ljubica in dragica, si policistka še manj. Uh ali pa izjava, da vas lahko kadar koli vklene, ker ste bili poredni! Bi si to upali izreči doma, ko ste pošteno razjezili ženo oziroma partnerko?

In nikar si ne izmišljujte izgovorov zakaj ste prehitro vozili. Ceneje in tudi za lastni mir bo bolje, da se enostavnosprijaznite, da ste storili prekršek in da so vas pri tem ujeli. Pomaga, verjemite.