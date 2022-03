Pred časom smo leteli v Azijo na krilih družbe Cathay Pacific. Tistim, ki uporabljajo letalske storitve bore malo ali nič, to verjetno ne pomeni kaj dosti, drugi pa dobro vedo, zakaj je hongkonška družba vredna, da jo izpostavimo. Sodi pač med varnejše in zanesljivejše v svetu, sedeži v sodobnih letalih pa so sinonim za udobje. Zato so lahko vsi, ki imajo pred letom v žepu spravljeno letalsko vozovnico s kodno oznako CX, na to še kako ponosni.

Ne upamo si trditi, da so Mazdini razvojniki, ko so leta 2019 iskali ime za svojega novega športnega terenca, dobili navdih prav pri zgoraj omenjeni družbi, toda vrednote – varnost, zanesljivost, udobje – ki jih poosebljata Cathay Pacific v letalskem in Mazda v avtomobilskem svetu, so si neverjetno podobne. Dobro, zdaj vemo, od kod najverjetneje oznaka CX, kaj pa številki 3 in 0? Sposodili smo si numerološko oceno in ugotovili, da trojka nagovarja komunikativne in družabne ljudi, ki so radi v središču pozornosti, številki 30 pa so blizu potovanja, učenje tujih kultur in marljivost. In če kaj resnično velja, potem zagotovo to, da boste s CX-30 vedno v soju žarometov. Razlog je enostaven – privlačna oblika!

Japonska kultura prebuja nasprotujoča si čustva. Nam ni blizu. Ko smo bili nazadnje v Tokiu, smo se jezili nad pretirano prijaznostjo, čudili neverjetni točnosti in bili vse prej kot navdušeni nad hrano, ki je želodec ni in ni hotel sprejeti. Ne glede na doživeto pa moramo priznati: ko beseda nanese na avtomobile, sodi japonska industrija med najuglednejše v svetu in je bila v obdobju največje ekspanzije v 80. in 90. letih po proizvodnji, ki je dosegla 13 milijonov enot, celo številka ena na svetu; danes je številka tri. Njihovi štirikolesniki dostikrat ne razburjajo čustev in bistvo skrivajo očem. A v primeru športnoterenske mazde se nam je zdelo, kot da doživljamo narobe svet. Da so športni terenci iz dneva v dan med zemljani bolj priljubljeni, čivkajo že vrabci na veji, če pa iščete srednje velikega športnega terenca, s katerim ne želite zapeljati na bolj zahteven teren, saj premore prednji pogon in ne štirikolesnega, potem se mora na najožjem seznamu kandidatov zagotovo znajti tudi CX-30. Precej bolj kot terenskost namreč poudarja športnost. Ne samo z obliko zunanjosti in notranjosti, temveč z (bencinskim) motorjem. Njegovo uradno ime je skyactiv-X186, prevedeno pa naj bi prinašal najboljše iz sveta dizlov in bencinarjev. Se pravi velik navor in ugodno porabo goriva na eni ter zmogljivosti na drugi strani. Žal se je na testu izkazalo, da je breme, ki ga nosi na svojih plečih, nekoliko pretežko. Povprečna poraba 7,1 litra ni ravno majhna, motor pa pri nizkih obratih vse tja do 2500 deluje zaspan kot polh. A višji bodo obrati, manjša bo zaspanost, vse dokler se nad 3000 ne zbudi in začne dokazovati, da 186 iskrivih konjičkov komajda čaka, da jih poženete v dir. Če za koga, potem besedna zveza »pelje se dobro« prav za CX-30 drži kot pribito. Čeprav gre za športnoterensko mazdo, boste imeli občutek, da se peljete dinamično, kar v osnovi ni njena nrav. A vse ni idealno. Namesto 6-stopenjskega ročnega menjalnika, na katerega sicer nimamo pripomb, si za doplačilo dveh tisočakov raje omislite samodejnega. Z razlogom. Ne samo da bo vašo vožnjo naredil bolj udobno, za nameček bo tudi varnejša, saj bo napredni tempomat deloval tudi pri hitrostih pod 30 kilometrov na uro, v kombinaciji z ročnim pa je njegova pamet nekoliko omejena.

4-3-9-4-3-0. Se vam sanja, kaj ta kombinacija številk predstavlja? Žal ne odpirajo kakšnega sefa z dragocenostmi, pomeni pa vstop v svet udobja in prostornosti. Prve tri številke poosebljajo dolžinsko mero, zadnje tri prostornino prtljažnika. Ali prevedeno: na zadnji klopi bosta tudi dva odrasla sedela udobno, prtljažnik pa bo zlahka pogoltnil štiri kovčke oziroma še več, če podrete zadnjo klop in nastane ravno dno. V tem primeru je mazda več kot zgolj udobna in pametna. Lahko je namreč tudi delovna mula, ki riga od veselja, ko je polno naložena. In da bo tovorjenje olajšano, prtljažnim vratom streže elektrika.

Z nekaj domišljije boste v CX-30 prepoznali navihanega otroka, v družbi katerega vam nikoli ne bo dolgčas, saj vedno postreže z nečim nepričakovanim, kot da skriva asa v rokavu. Ta as ni eden, asov je več, večina pa je povezana z udobjem in številnimi asistenčnimi, predvsem varnostnimi sistemi. Projekcija najpomembnejših podatkov na vetrobransko steklo je zagotovo dodana vrednost, kot tudi navigacija ali pa ogrevana prednja sedeža in volanski obroč. Svoje delo z odliko opravlja tudi pametni ključ, ki avto zaklepa sam, pri odklepanju pa zahteva dotik kljuke. Smo vas razvneli? Imejte pripravljenih dobrih 28 tisočakov. Ni malo, a tudi ne pretirano.