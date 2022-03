Ne, tega je pol Šiške slišalo še dolgo za tem, ko ga nismo več videli, kot da bi kar najglasneje sporočal: »Motoristi smo nazaj!« Da ne bo pomote, s tem nikakor ne poenostavljam, kot v različnih debatah še vedno marsikdo pogosto, da se tako kot omenjeni obnašajo vsi ali večina motoristov. Zgolj pravim, da nam je opisani dogodek dal dejansko odločno vedeti, da so se motoristi po zimskem spanju vrnili na ceste in da bo tako kot na večje število kolesarjev ter voznikov električnih skirojev in kakšnih podobnih pripomočkov odslej treba biti znova bolj pozoren tudi na njih. Navsezadnje so od nas, »avtomobilistov«, to vendarle bistveno šibkejši udeleženci cestnega prometa.

A jasno je seveda nekaj: v prvi vrsti morajo motoristi za svojo varnost poskrbeti sami. Če bi malce prirejeno znova citirali ameriškega predsednika, tokrat 35. Johna F. Kennedyja (»Ne sprašujte se, kaj lahko država naredi za vas, vprašajte se, kaj lahko vi naredite za državo«), bi lahko vsem svetovali, naj se ne zanašajo na to, da bodo za njihovo varnost poskrbeli drugi udeleženci, temveč naj se predvsem vprašajo, kaj vse lahko sami naredijo, da bo njihovo udejstvovanje v prometu čim bolj varno. Naj torej ne mislijo, da bo avtomobil (ali še kakšno večje in težje vozilo) pred njimi zavrl, ko mu odvzamejo prednost, naj se držijo omejitev, ne vozijo objestno, ne zganjajo akrobacij (vožnja po zadnjem kolesu ...), ne hitijo po sredini dvopasovne ceste med dvema štirikolesnikoma, temveč se držijo voznega pasu. Vsemu omenjenemu sem bil namreč priča v zadnjem tednu, ko je sonce odločno pokazalo, da je napočila pomlad. Pa še tega naj se v teh dneh spomnijo, kar smo že omenili – da so se vrnili z zimskega spanja in da zato niso v taki formi, kot so bili pred meseci, ko so motocikle pospravili v garažo.

Seveda pa se bomo morali drugače kot pozimi, ko motoristov ni na cestah (ali jih je zelo malo), obnašati tudi vsi drugi udeleženci v prometu.