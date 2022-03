»Danes smo se med novim krogom pogajanj preko videokonference dogovorili, da naslednji krog pogovorov med delegacijama izvedemo v živo v Turčiji od 28. do 30. marca,« je na Facebooku objavil Arahamija. Medinski pa je na Telegramu objavil, da bodo pogovori potekali v torek in sredo.

Turčija je sicer 10. marca v Antalyji že gostila pogovore med zunanjima ministroma obeh držav, Sergejem Lavrovom in Dmitrijem Kulebo, ki pa niso prinesli prekinitve spopadov. To je bilo sicer prvo tako visoko srečanje med obema državama od začetka ruskega napada na Ukrajino 24. februarja.

Turčija zaenkrat še ni potrdila, da bo gostila nadaljevanje mirovnih pogovorov med Rusijo in Ukrajino, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kijev sicer zahteva takojšnji konec napadov in umik ruskih vojakov s svojega ozemlja. Moskva pa zahteva, da se Ukrajina odpove zahtevam po članstvu v Natu in prizna neodvisnost separatističnih regij Doneck in Lugansk na vzhodu države ter rusko suverenost nad polotokom Krim.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je sicer pred dnevi sporočil, da sta obe sprti strani že dosegli dogovor v štirih od šestih točk - Ukrajina naj bi pristala na odpoved Natu, uporaba ruskega jezika bo v Ukrajini zagotovljena, prav tako naj bi imela Ukrajina varnostna zagotovila, dogovor pa naj bi bil dosežen tudi glede ruskih zahtev po razorožitvi Ukrajine, še poroča AFP.

A ukrajinski minister Kuleba je v petek tovrstne namige zavrnil. Zatrdil je, da v Ukrajini ni nobenega konsenza glede zahtev Rusije.

V Lugansku morda referendum o pridružitvi Rusiji

Voditelj samooklicane ljudske republike Lugansk Leonid Pašečnik je danes dejal, da bodo v tej regiji morda izvedli referendum o priključitvi k Rusiji. Dejal je, da je »iz nekega razloga prepričan, da se bo to zgodilo«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Menim, da bo v bližnji prihodnosti na ozemlju republike potekal referendum, na katerem bodo ljudje izrazili svoje mnenje o priključitvi k Ruski federaciji,« so besede Leonida Pašečnika povzele ruske tiskovne agencije.

Ukrajinsko zunanje ministrstvo se je že odzvalo in sporočilo, da takšno glasovanje v Lugansku ne bo priznano. »Lažni referendumi v okupiranih delih Ukrajine so neveljavni«, je na Twitterju zapisal tiskovni predstavnik ministrstva Oleg Nikolenko. V Rusiji so sicer medtem v političnih krogih že razpravljali o prednostih in slabostih referenduma. dpa.

Rusija je konec februarja svojo invazijo na Ukrajini upravičila z navedbami, da gre za obrambo republik Doneck in Lugansk na vzhodu države, ki jih je nekaj dni pred tem priznala kot neodvisni republiki. V obeh industrijskih regijah živijo pretežno rusko govoreči prebivalci.

Na območju sicer že vse od leta 2014 vladajo proruski separatisti, ki so se uprli vladi v Kijevu. V spopadih, do katerih je tedaj prišlo, je bilo ubitih več kot 14.000 ljudi.

Rusija si je pred tem priključila ukrajinski polotok Krim, in sicer na podlagi na hitro izvedenega referenduma med tamkajšnjimi prebivalci, ki so se najprej izrekli za neodvisnost, nato pa za priključitev Rusiji. Tega sicer mednarodna skupnost ne priznava, podobno kot tudi ne neodvisnosti ljudskih republik Doneck in Lugansk.