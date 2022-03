Slovensko javno mnenje je eno najbolj neoliberalnih. V evropski raziskavi vrednot so vprašanja, kot v kolikšni meri je za vas pomembno, da ste občudovani, da ste spoštovani, da se pravilno obnašate, da ste ponižni do predstojnikov … Pri teh vprašanjih smo na prvem mestu med vsemi državami po deležu pritrdilnih odgovorov. S tem ilustriram, kako lahko skvarite javno mnenje. V podatkih še ne zasledimo, da bi bili ljudje za večjo neenakost, toda še kak mandat, pa lahko pride do preobrata tudi pri tej vrednoti. Hkrati se zaznava nezaupanje v politiko in druge institucije. Po nezaupanju v ključne institucije, pravo, policijo, politiko, smo v EU na drugem mestu. Z neoliberalno agendo se da vplivati na ljudi, da se tega naleze tudi javno mnenje. Potem – če asociiram na trideseta leta prejšnjega stoletja – pridete v zelo nevarno bližino fašizma.

Kaj pomeni to, da si proti kapitalizmu? Imamo enega največjih evropskih deležev nestrinjanja proti kapitalizmu, k temu na javno mnenje vplivajo negativne izkušnje. Naše javno mnenje je torej protikapitalistično na eni strani, za egalitarnost na drugi. Hkrati beležimo rastoči nacionalizem, tu smo v evropskem povprečju, največje pa je nezaupanje do oblasti. V takih parametrih potrebujete le enega avtokrata, enega diktatorja, in pristanete tam, kjer se je zgodovina že prelamljala. Sobotna priloga Dela