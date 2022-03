Zadnje dni so zakrožile tudi bolj verodostojne informacije, ki vojno v Ukrajini poskušajo prikazovati še z vidika razlage njenih vzrokov. Tako smo bolj natančno seznanjeni tudi z delovanjem ukrajinskega, lahko bi rekli najprej prostovoljnega in zatem v sestavu ukrajinske vojske bojujočega se bataljona Azov. Gre za sestavo enote, ki ima z nacistično ideologijo in sestavo pripadnikov izjemno velik vpliv na dogajanja v Ukrajini ter tudi širše. Vmešavanje tujih obveščevalnih služb, od ameriških do britanskih, ruskih in drugih, ter kreiranje svetovne politike velikih držav s potezami, ki pomenijo vojno ali mir, je »rodilo« na plečih Ukrajine to zloglasno enoto Azov. Ta ima kot vzornica številne posnemovalce doma in verjetno tudi v tujini.

Da se vse zlo, vključno s plačanci in ideološko bolnimi vojaki, ta trenutek zbira v Ukrajini, tudi ni posebna skrivnost, saj sta o navedenem poročala tako Putin kot Zelenski. Vsi ljudje tudi najslabše vrste, ki so vabljeni v enote ene ali druge strani, pa naj gre za islamske skrajneže z vzhoda ali naciste z zahoda, onečaščujejo domoljubnost in mir ter poveličujejo »lepoto« vojne. Sami poznamo takšne človeške izmečke z nazivi ustaši, četniki, domobranci …, ki so se izživljali na znanih mestih po bivši skupni državi in po Evropi. Si želimo ponovnega vzpona in »slave« takšnih idej in ravnanja? Ta »trenutek,« ki je seveda časovno širši, se to dogaja v Ukrajini. Vsak dan.

Ja, takšne neonaciste in rasistične vardiste imamo tudi pri nas v Sloveniji. Sicer nekateri trebušasti, drugi »nabildani in tetovirani« paradirajo ob meji, se ob podpori notranjega ministra prelevijo v bisere, nato pa dobivajo podporo Boruta Pahorja v predsedniški palači. Povedna sta bila tudi domobranski shod proti beguncem v Šenčurju ter izjava »plemenitega« in očitno večvrednega Zmaga Jelinčiča s svojimi puškomitraljezi v parlamentu. Tudi že pred časom domobranska proslava in navzočnost predsednika vlade Janeza Janše v Rovtah pri Logatcu ter tudi drugje. Ker se bliža čas volilnih nastopov, bi bil umesten razmislek, komu dati na RTV in drugod možnost širjenja naciklerofašizma in sovraštva. Zmagu Jelinčiču, Andreju Šišku in številnim drugim predvsem iz vrst SDS s svojimi skrajnodesničarskimi idejami in tiho privolitvijo na javni RTV je skoraj že zagotovljen prostor. Ali upravičeno? Redke izjeme, kot so Dnevnik, Mladina, portal Necenzurirano in še kakšen medij, so svetle izjeme, ki so že pred časom zavzele odločna stališča proti nacizmu in nanj opozarjale svoje bralce. Vsekakor trezno in izjemno pohvalno. Tudi njihovo opozarjanje na sprego oziroma pajdašenje slovenske elite na oblasti in novodobnih nacistov je absolutno potrebno ter vredno naše pozornosti.

Bojim se, da se proti naciklerofašizmu ni možno boriti na »kulturen« in demokratičen način. Še manj pa z vgrajevanjem ideje nacizma v državne strukture. In podpiranje tega doma ter po svetu. Absolutno nesprejemljiva je vsa tiha in javna podpora kogar koli idejam nacizma in vojnam. Podpihovanje in podpiranje navedenega ter tako preveliko natofilstvo kot preveliko rusofilstvo in vse vmesne variante, ki so tu opisane, so gojišče pogojevanja strahu, sovraštva in tudi zločinov ter vojn in spopadov. Pravzaprav so Afganistan, Irak, Libija, Sirija, Libanon, Čečenija, Jemen, Gruzija, Islamska država, Palestina itd. kar »malo« pozabljeni. Lahko rečem, da neupravičeno. Povsod gre za enako zlo.

Vsekakor imamo kot državljani možnost že v aprilu 2022 reči glasen »ne« takšnim idejam in tudi kakršnemu koli približku bataljona Azov v Sloveniji, v Evropi in kjer koli na svetu. Izkoristimo to!

Miloš Šonc, Grosuplje