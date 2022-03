Osnovno je, da ima vsak človek ne samo pravico, ampak tudi možnost izbrati, kdo bo njegov osebni zdravnik, ki ga lahko vsaj pokliče za nasvet, če ga že ne more osebno obiskati, ne pa, da se zateka na urgenco, če to ni niti nujno niti pametno, ker jih tam obravnavajo zdravniki, ki bolnika ne poznajo in praviloma o njem ne vedo skoraj nič. Potem ga pa ti zdravniki sicer po korektni strokovni obravnavi napotijo k drugemu zdravniku, do katerega pa bolnik ne more priti v razumnem času. In to je povsem nepotrebno podvajanje, in to ter zelo pogosto, kar lahko trdim na osnovi izkušenj petdesetletnega zdravniškega dela. Temeljni problem ni zasebno delo delo zdravnikov, ampak sistem zdravstvenega zavarovanja, ki se vse od osamosvojitve in še prej ni kaj dosti prilagajal razmeram.

Zasebno delo zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev (patronažna služba, ambulantna fizioterapija, nekatere diagnostične preiskave, kot je denimo UZ, MR in celo CT) je treba še bolj vzpodbujati, ker je to lahko bolj dostopno, ne pa da mu apologeti državnega zdravstva na vse načine nasprotujejo. Nekatere preiskave in zdravljenja morajo biti namreč dostopni takoj, brez odlašanja, denimo rtg slikanje prsnih organov, UZ, osnovne laboratorijske preiskave itd. Če se to opravlja zasebno, to ni privatizacija, ampak samostojno delo za hitrejšo dostopnost do nekaterih specialnosti, ki jih državne ustanove vključno z bolnišnicami ne morejo opravljati v taki meri, kot so potrebe.

Zdravstveni domovi so bili v preteklosti sicer dobra organizacijska oblika ambulantnega dela, a so z razvojem medicine postali premalo prilagodljivi razvoju medicine. V njih je sicer veliko sposobnih in predanih zdravnikov, a ker so preobremenjeni predvsem z administrativnim delom, nimajo niti možnosti bolnika celostno obravnavati. Zato so prisiljeni bolnike pošiljati na razne preglede, ki bi jih lahko sami opravili, če bi imeli le dovolj časa.

Ker je država slab gospodar, kar vidimo tudi pri upravljanju drugih državnih podjetji, bi bilo najbolj smotrno lastniške pravice in upravljalske dolžnosti tudi bolnišnic prenesti na regije ali večja mesta in da se država končno umakne iz upravljanja zdravstvenih zavodov, lahko pa in mora ostati nadzorna institucija v delovanju celotnega zdravstvenega sistema. UKCL je že pred leti izdal nekakšne delnice ali certifikate za vse zaposlene, a potem iz vsega ni bilo nič.

Najpomembnejše je vsekakor osnovno zdravstvo. Če bomo krepili dostopnost in kvaliteto primarnega zdravstva, bomo lahko racionalizirali tudi stroške dela bolnišnic, ker bo možno več storitev delati ambulantno. V mnogih zdravstvenih zavodih je mnogo strokovnega kadra in drage medicinske opreme, ki pogosto ni dovolj izkoriščena. Kar je pa najhuje, je pogosto ni mogoče uporabiti ravno tedaj, ko je najbolj potrebno. Zato je veliko improvizacije in premeščanja v druge ustanove. In ravno pri krepitvi ambulantnega dela so velike rezerve. V mnogih primerih ni nujno potrebno stalno bivanje v bolnišnicah, ker to ni niti strokovno potrebno niti finančno smotrno. Zato bi krepitev regijskih centrov pomenilo boljši način upravljanja, vodenja, financiranja, strokovnega dela in nenazadnje veliko racionalizacijo drugih stroškov, ki jih vsaka ustanova potrebuje za svoje delovanje.

Čakalne dobe so res nesprejemljivo dolge, če so čakalne dobe sploh sprejemljive. K temu je v znatni meri pripomogel neverjeten porast administrativnega dela na vseh ravneh in napotitve na specialistične preglede, ki so v zadnjih dvajsetih letih tako porasle, da za to ni nobene racionalne razlage (Bela knjiga, Keber 2003). Nekaj je to nedvomno posledica staranja prebivalstva (povprečna življenjska doba se je v tridesetih letih podaljšala za okrog 8–10 let) in večjega števila kroničnih bolnikov. V zadnjih desetletjih je močno napredovala diagnostika in terapevtske možnosti (endoskopske operacije, transplantacije itd). In vse to veliko stane.

Tudi v zdravstvu nič več ne bo tako, kot je bilo. V bivši državi smo imeli zdravstvo dokaj dobro, strokovna raven je bila na nekaterih področjih nadpovprečna, imeli smo zagotovljene pravice, ki pogosto niso imele finančnega kritja, pa vendar je nekako šlo, ker je vedno državni proračun »pokril« vse izgube. S spremembo družbenega sistema in razvojem medicine pa so nastale nove okoliščine in tudi možnosti, zato moramo v spremenjenih družbenih razmerah spreminjati tudi zdravstvo.

Temeljito je treba reformirati zasebno dejavnost, da bo ta res komplementarna državni, kar dejansko že je. Med zasebniki ter državnimi zavodi je treba skleniti dogovor, ki bo urejal medsebojne pravice in obveznosti. Verjetno večina ni proti zasebništvu v zdravstvu kar iz načelnih razlogov, le skeptični so do pravilnega in pravičnega delovanja sistema, za kar pa je potreben predvsem stalen in temeljit nadzor in ravno tega nam majka. Zato morajo biti pravila medsebojnega sodelovanja jasna in obvezujoča ter če se kršijo, tudi sankcionirana.

Če ne bo najširšega soglasja o tem, kakšno zdravstvo hočemo in predvsem zmoremo, se bodo razmere še naprej slabšale in je bolje, da nič ne spreminjamo, kot da izvajamo gasilske ukrepe, ki kratkoročno morda res predstavljajo določeno izboljšanje, dolgoročno pa probleme še bolj zapletajo. Zdravstvo je preveč resna dejavnost, da probleme rešujemo »ad hoc«, saj so posledice ne dovolj premišljenih rešitev lahko slabe ali celo nevarne.

Naivno je pričakovati, da bomo s spremembami vsi zadovoljni, ker so potrebne tudi take, ki ne bodo vedno in povsod dobro sprejete. Zato so potrebni majhni koraki in ne rušenje vsega, kar se je pokazalo kot dobro.

prim. dr. Marjan Fortuna je zdravnik in publicist