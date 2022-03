Zelenski je v noči na petek v nagovoru voditelje članic EU, ki so zasedali v Bruslju, močno kritiziral Orbana in od njega zahteval, da se jasno opredeli, na kateri strani v konfliktu med Rusijo in Ukrajino je Madžarska. Državo je pozval, naj neha oklevati pri sankcijah in dopusti prevoz orožja čez svoje ozemlje.

Orban je že v petek zavrnil zahteve Zelenskega, danes pa je to ponovil tudi v pogovoru za madžarski nacionalno radio. Zahteve Zelenskega niso v skladu z interesi Madžarske, ki bo še naprej nasprotovala prepovedi uvoza ruskih energentov in ne bo dovolila prevoza orožja čez svoje ozemlje. Bo pa še naprej pomagala ukrajinskim beguncem, je pojasnil Orban.

A hkrati se je posmehoval poklicu Zelenskega, ki je bil pred izvolitvijo na položaj predsednika Ukrajine igralec. »Jaz sem jurist in živim z znanjem, ki sem ga pridobil v svetu prava. Če si pa igralec, pa deluje v skladu z znanjem, ki ga je pridobil kot igralec«, je izjavil madžarski premier.

Toda Orban se je v tej kritiki povsem očitno uštel. Zelenski je namreč prav tako diplomirani pravnik. Leta 2000 je diplomiral na Nacionalni ekonomski univerzi, je Orbana danes spomnil spletni portal Telex.hu.