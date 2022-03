Zagovorništvo pravic pomembno tudi v manjših krajih

Med primeri, s katerimi so se v manj kot letu delovanja društva Delavske svetovalnice ukvarjali v Kamniku, so izpostavili primer nezakonite odpovedi, ki se je uredila po pogovoru z delodajalcem, odpovedi invalidu, pogosti so tudi primeri šikaniranja na delovnem mestu. Zagovorniki društva želijo delavcem sporočiti, da si je treba vsako stvar shraniti oziroma zapisati.