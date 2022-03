Občini grozi globa za nasutje v Stanežičah

Ljubljanska občina in dve javni podjetji morajo do novembra odpeljali gradbene odpadke z nelegalnega nasutja v Stanežičah. Če se to ne bo zgodilo, bo sledila prva globa v znesku 10.000 evrov. Na občini so sicer inšpektorat prosili, da bi jim za odvoz dali čas do konca leta.