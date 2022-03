Zakrajšek je povedal še, da je na globini 300 metrov prišlo do poškodbe rame izkušenega tolminskega jamarja. Pričakujejo, da ga bodo iz jame rešili danes ponoči ali jutri preko dneva.

V reševalni akcijo je danes vključenih 55 jamarskih reševalcev iz vseh sedmih slovenskih reševalnih centrov - poleg včeraj že prisotnih jamarjev iz centrov Tolmin, Postojna, Sežana in Ljubljana, so danes prišli še reševalci iz centrov Novo mesto, Velenje in Kranj.

Primadona je jama na pobočju Tolminskega Migovca v tolminski občini, gre za poševno in stopnjasto brezno dolžine 8046 metrov in globine 645 metrov. V isti jami se je leta 2016 hudo poškodoval angleški jamar.