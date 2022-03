Halušenko je dejal, da ima njegova država največje podzemno skladišče za shranjevanje plina v Evropi in ga je pripravljena deliti z Evropsko unijo. »Kljub ruski vojaški agresiji Ukrajina ostaja močna in zanesljiva partnerica Evrope na področju energetske varnosti«, je konec tedna zapisal na Facebooku.

Pozdravil je potezo EU, ki se je po ruski invaziji odločila za opuščanje uvažanja ruskega plina in za skupne nabave od drugih dobaviteljev. Dodal je, da bi lahko Ukrajina k tej solidarnosti prispevala s svojimi skladiščnimi zmogljivostmi.

Voditelji EU so se prejšnji teden dogovorili o prostovoljnem skupnem nakupu plina, utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) in vodika, da bi znižali cene za potrošnike v svojih državah. ZDA in druge države pa so napovedale, da bodo EU dobavljale več utekočinjenega zemeljskega plina.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Katar in druge zalivske države pohvalil kot »zanesljive in trdne dobavitelje virov energije«. Tako bi lahko prispevali k stabilizaciji razmer v Evropi, je dejal v sobotnem video nagovoru na gospodarskem forumu v Dohi. Države proizvajalke energije je pozval, naj povečajo proizvodnjo in s tem zagotovijo, da nobena država ne bo mogla uporabiti energije kot orožja za izsiljevanje sveta.

Zaradi ruske vojne proti Ukrajini Kijev poziva evropske države, naj nemudoma bojkotirajo dobavo energije iz Rusije. Vendar pa ruski zemeljski plin še naprej teče proti zahodu po ukrajinskem plinovodnem omrežju. Moskva naj bi Kijevu še naprej plačevala tranzitne pristojbine, ki so že dolgo pomemben vir prihodkov. Ukrajina pa medtem svoje potrebe po plinu že nekaj časa pokriva z dobavo iz EU.