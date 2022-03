Ameriški predsednik Biden je v soboto na Poljskem ruskega predsednika Vladimirja Putina označil za klavca in dejal, da "ta človek ne sme ostati na oblasti".

Bidnova pripomba je v Moskvi sprožila ogorčenje in so jo razumeli kot dramatičen premik v zunanji politiki ZDA. V istem govoru je Biden Putina označil tudi za vojnega zločinca in morilskega diktatorja.

Odzval se je tudi Macron, ki je posvaril pred besednim stopnjevanjem ruske invazije. Za televizijsko postajo France 3 je dejal, da je njegova naloga najprej doseči premirje, nato pa z diplomatskimi sredstvi doseči popoln umik ruske vojske. »Če želimo to doseči, ne smemo stopnjevati napetosti ne z besedami ne z dejanji,« je bil kritičen Macron.

Ko so Bidnove besede odmevale po svetu, je Bela hiša poskušala pojasniti, da predsednikove besede niso bile neposreden poziv k Putinovemu strmoglavljenju. Blinken je danes dejal, da »Putin ne more izvajati agresije proti Ukrajini ali komur koli drugemu«.