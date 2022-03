Abela je zmago razglasil v pogovoru za televizijo TVM, a podrobnosti o rezultatih ni sporočil. Tudi volilna komisija rezultatov še ni objavila. To naj bi se to zgodilo šele v ponedeljek.

Kljub temu pa sta obe glavni stranki na voliščih izvajali vzporedne volitve in kot kaže, med njima ni spora glede tega, kdo je v soboto dobil največ glasov.

Je pa volilna komisija že objavila podatke o volilni udeležbi, ki je bila 85,5-odstotna. Čeprav bi bila v večini evropskih držav to zelo visoka udeležba, pa je na Malti dejansko najnižja od osamosvojitve leta 1964.

Malteški laburisti tej sredozemski otoški državi vladajo že od leta 2013, kot kaže, pa bodo še naslednja štiri leta. Za Abelo je to sicer prvi volilni uspeh. Predsednik vlade je postal januarja 2020 po množičnih protestih zaradi korupcijskega škandala, ki ga je razkrila preiskava smrti novinarke Daphne Caruana Galizia. Tedanji premier Joseph Muscat je bil prisiljen v odstop.

A laburisti so se potem politično pobrali, predvsem zaradi dobrega odgovora na pandemijo covida-19 in upravljanja z gospodarsko krizo. Analitiki tudi menijo, da volivci spričo nove krize, ki jo napoveduje vojna v Ukrajini, niso želeli eksperimentirati z zamenjavo vlade.

To so bile sicer tudi prve parlamentarne volitve na Malti, na katerih so lahko sodelovali tudi 16- in 17-letniki. Prvič so sicer imeli to pravico že na volitvah v Evropski parlament.