»Imel sem res lepa leta, v katerih sem nabral veliko dragocenih izkušenj. Zdaj lahko zaprem to poglavje v svojem življenju tako, kot sem si ga zamislil,« je nemška tiskovna agencija dpa navedla 33-letnega Bavarca, ki je kariero danes sklenil s poletoma, dolgima 190,5 in 215 metrov.

Ta je v sezoni 2014/15 kot zadnji Nemec osvojil svetovni pokal, takrat po hudem boju s Petrom Prevcem, ko sta oba sezono končala z enakim številom točk, a je imel Nemec več posamičnih zmag.

Freund je sicer osvojil tudi ekipno olimpijsko zlato 2014, na svetovnih prvenstvih v skokih in poletih je zbral enajst kolajn, v svetovnem pokalu pa je vpisal 22 posamičnih zmag, zadnjo novembra 2016.

Njegovo kariero so zaznamovale tudi zdravstvene težave, po več poškodbah, med drugim tudi po dveh strganih križnih vezeh, se zadnja leta ni vrnil na nekdanjo raven. Kljub temu je v zadnjem obdobju pokazal napredek in se pred dvema tednoma veselil ekipnega srebra na SP v poletih v Vikersundu.

»Severin pušča veliko vrzel v reprezentanci v športnem in osebnostnem smislu,« je dejal glavni trener Nemčije Stefan Horngacher. »Obžalujemo, a spoštujemo njegovo odločitev in storili bomo vse, kar je v naši moči, da ga ohranimo v naših vrstah tudi v prihodnje.«

To napoveduje tudi sam Freund: »Smučarski skoki so moja velika strast in zaradi tega mi bije srce. Zato bom s tem športom ostal povezan do konca življenja.«