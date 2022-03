Kapetan reprezentance Peter Prevc je za konec sezone v Planici trikrat stal na zmagovalnem odru. Danes je bil tretji. »Zadnja tekma sezone je bila res izjemna, vsi fantje smo leteli zelo daleč. Rekorda pa žal ni bilo, čeprav sem ga bil sposoben«, je dejal v prvi izjavi za TV Slovenija.

Kot najstarejši v ekipi pri 29 letih se je ozrl tudi proti naslednji sezoni, v kateri bo Planica gostila svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah. »Krila za naslednjo sezono imam že kar nekaj časa odprta, hitro moramo narediti načrt, kaj nam je letos zmanjkalo. Naša največja naloga pa je, kako tempirati formo«, je še menil Peter Prevc.

Za Petrom Prevcem na tretjem mestu pa so se zvrstili četrti Zajc (437,2), peti Anže Lanišek (435,7 točke), ki je poletel do osebnega rekorda 244,5 metra, šesti Jelar (435,2) ter sedmi Cene Prevc (425,4), ki je prav tako poletel do osebnega rekorda 246 m, kar je bila daljava dneva.

Današnji nov moštveni uspeh je dopolnil Lovro Kos (389,4) z 20. mestom.

V pokalu narodov so Slovenci končali na drugem mestu; do zadnje tekme so celo bili boj za zmago z Avstrijci, ki so bili na koncu sezone boljši zgolj za 47 točk in se veselili prve tovrstne lovorike po osmih letih.

Veliki globus je pripadel Japoncu Ryoyuju Kobayashiju (1621 točk), ki je danes z osmim mestom zanesljivo ugnal Nemca Karla Geigerja (1515), danes 16., na drugem mestu. Petindvajsetletni Kobayashi je drugič v karieri slavil skupno zmago v pokalu, čeprav je decembra zaradi koronske okužbe izpustil kar nekaj tekem. To sezono je dobil osem tekem, prejel je tudi zlatega orla ter postal olimpijski prvak na srednji ter podrpvak na veliki skakalnici v Pekingu.

Mali globus za najboljšega letalca pa je osvojil Jelar z desetimi točkami naskoka pred Zajcem. »Prvi polet sem šel na vse ali nič, v finalu pa sem skušal to ponoviti, pa sem imel prenizko parabolo leta. Ne vem, jaz sem te dni v Planici tako užival, da res nimam besed. Verjetno se še ne zavedam, kakšne stvari nam uspevajo, ampak sem pa hvaležen, da sem bil del te zgodbe,« je v televizijski izjavi dejal Jelar, ki so ga nato na odru za zmagovalce oblile tudi solze sreče.

Prvič v zgodovini je imela Slovenija tri skakalce med najboljšo deseterico svetovnega pokala. Najboljši Slovenec je bil Lanišek (936) na sedmem mestu, Zajc (711) je bil osmi, Cene Prevc (657) pa deseti.

»Noro! kaj naj rečem? Danes sem res užival. Šel sem na polno, šel sem z užitkom, skušal sem se sprostiti, kolikor se le da. Ko sem videl, da gre daleč, sem si rekel le: 'Ne pozabi na telemark!' Lepa sezona je za mano,« je dejal Lanišek v izjavi za TV Slovenija, in glede pokala narodov, ki so ga Slovenci končali na drugem mestu, dodal: »Škoda, zmanjkalo nam je 47 točk, ampak drugič jih bo treba prej nabirati, če hočemo kaj več. Na koncu smo pokazali res vrhunske skoke, vrhunsko formo. Upam, da drugo leto to vsi skupaj še dvignemo na višjo raven.«

Danes je zadnjič v karieri letel Nemec Severin Freund, ki je slovenskim ljubiteljem smučarskih skokov najbolj znan po epski bitki za veliki kristalni globus s Petrom Prevcem. V sezoni 2014/15 je imel enako število točk kot Peter Prevc, pa je zmagal zahvaljujoč večjemu številu zmag v sezoni.

V dolino pod Poncami se je sicer za pravi planiški praznik od sredinega preizkusa letalnice bratov Gorišek po informacijah organizatorjev za finale 43. sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih zgrnilo kar 59.000 gledalcev. Ti so po dveh letih koronskega premora lahko uživali v odličnih nastopih Slovencev.