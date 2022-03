Kralji, ki se bodo s Seattlom spet merili v noči na torek, so na devetih od zadnjih 12 tekem osvojili vsaj točko in so v svoji, pacifiški skupini na drugem mestu. Ob Kopitarju, ki je dosegel drugi gol in podal pri četrtem, so za domače zadeli še Gabriel Vilardi, Jordan Spence in Sean Durzi.

Kopitar je zdaj pri 57 točkah (17 golov, 40 podaj). Mejo 40 podaj je tako dosegel že v 12. sezoni od skupno 16, kolikor je v ligi NHL. Ob tem je vsaj točko dosegel na tretji zaporedni tekmi, na zadnjih petih tekmah pa jih je zbral šest.

Na drugih tekmah so Boston Bruins, drugi v atlantski skupini, s 6:3 premagali New York Islanders, Detroit Red Wings so po podaljšku izgubili proti Tampa Bay Lightning z 1:2, Vegas Golden Knights pa so prav tako po podaljšku s 5:4 slavili proti Chicago Blackhawks.

Montreal Canadiens so bili s 4:2 boljši od Toronto Maple Leafs, za Coloradom druga najboljša ekipa lige Florida Panthers je s 5:4 po kazenskih strelih v gosteh ugnala Ottawa Senators, Washington Capitals pa so s 4:3 odpravili New Jersey Devils.

Dallas Stars so doma z 1:4 izgubili proti Vancouver Canucks, St. Louis Blues z 2:7 proti Carolina Hurricanes, Minnesota Wild je s 3:2 odpravila Columbus Blue Jackets, Calgary Flames pa z 9:5 Edmonton Oilers. Na tej tekmi so se predstavili trije najboljši strelci lige.

Pri Calgaryju, ki je drugi v zahodni konferenci, je z zanj rekordnimi petimi podajami blestel Johnny Gaudreau, ki je z 90 točkami tretji na lestvici strelcev. Pred njim sta le Edmontonova Connor McDavid in Leon Draisaitl. Prvi je tokrat dvakrat podal in je pri 97 točkah, drugi pa je zadel trikrat in še enkrat podal ter je pri 94 točkah. Svoj delež k zmagi pa je prispeval tudi šesti strelec lige Matthew Tkachuk, ki je po dveh golih in podajah pri 82 točkah.

San Jose Sharks pa je na zadnji tekmi večera s 4:1 odpravil Anaheim Ducks. Za morske pse je Timo Meier prispeval tri gole.