Našli še drugo črno skrinjico ponesrečenega kitajskega letala

Kitajski preiskovalci so našli še drugo črno skrinjico letala, ki je strmoglavilo v ponedeljek na jugu Kitajske, pri čemer je umrlo vseh 132 ljudi na krovu. Vzrok te najhujše letalske nesreče na Kitajskem v zadnjih 30 letih sicer še vedno ni znan in podatki iz črnih skrinjic so zato ključni.