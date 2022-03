Klepačevo in Hrvatico Darijo Jurak Schreiber, ki sta sicer dobro vstopili v novo sezono s finalom v Adelaide, a potem trikrat izpadli v prvih krogih - na OP Avstralije, v Indian Wellsu in zdaj v Miamiju -, sta v uvodnem krogu s 6:0 in 6:4 premagali Francozinja Alize Cornet in Švicarka Jil Teichmann.

Za Zidanškovo in Italijanko Jasmine Paolini pa sta bili usodni prvi nosilki, Rusinja Veronika Kudermetova in Belgijka Elise Mertens. Slednji sta slavili s 6:2 in 6:1.