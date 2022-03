Mick Schumacher je pet minut pred koncem drugega dela kvalifikacij silovito priletel v zaščitne ograde, njegov dirkalnik pa se je potem odbil še na drugo stran steze in ostal zelo razbit ob zidu. Dirkač ni takoj splezal iz razbitega vozila, a so po nekaj minutah iz njegove ekipe sporočili, da je pri zavesti in da je že na poti v zdravstveni center na dirkališču.

A trajalo je še več kot pol ure, da so stezo očistili in pospravili ostanke razbitega Haasovega dirkalnika. Pred tem je za veliko presenečenje poskrbel sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton. Britanskemu vozniku Mercedesa se namreč ni uspelo uvrstiti v zaključni del kvalifikacij, saj je bil le 16., tako da je prvič po letu 2009 ostal brez boja za najboljša mesta.

V tem je bil nazadnje najboljši Sergio Perez, kar je bil zanj sploh prvi "pole position" v karieri, v kateri ima sicer že 214 nastopov. Za njim sta končala najboljša s prejšnje dirke, Ferrarijeva voznika Charles Leclerc in Carlos Sainz, iz druge vrste pa bo nedeljsko dirko začel še svetovni prvak Nizozemec Max Verstappen (Red Bull). Edini preostali mercedesov dirkač med najboljšimi Britanec George Russel je bil šesti, ob njem bo s petega mesta začel še Francoz Esteban Ocon (Alpine). Kot so danes sporočili iz vodstva tekmovanja, so po petkovem raketnem napadu na tovarno v bližini prizorišča dirke skrbno preučili dogajanje, potem pa v dogovoru z vsemi udeleženci ter tamkajšnjimi oblastmi sklenili, da bodo program dirke v tej državi izpeljali po predvidenem urniku. Dirka v nedeljo se bo tako začela ob 19. uri.