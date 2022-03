Slovenija in Hrvaška sta se na februarja 2020 odprtem stadionu s kapaciteto 40.000 sedišč merili na svoji enajsti medsebojni tekmi. Statistika ni bila na strani slovenske vrste, saj je ta le enkrat zmagala, trikrat pa igrala neodločeno. Tokrat pa je v tekmi, ki večji del ni ponudila veliko "akcije", vpisala še četrti neodločen izid.

Kek je proti Hrvaški začel z Janom Oblakom v vratih, Miho Blažičem, Davidom Brekalom in Jako Bijolom v osrčju obrambe, Žanom Karničnikom in Gregorjem Sikoškom na bočnih položajih, Jasminom Kurtićem, Adamom Gnezdo Čerinom, Miho Zajcem in Sandijem Lovrićem v zvezni vrsti in Andražem Šporarjem v konici napada.

Ta postava uvodoma Hrvatom ni dovolila kakšnih posebej nevarnih akcij, je pa Hrvaška imela terensko pobudo. Ne eni ne drugi ekipi pa v prve pol ure ni uspelo resneje ogroziti tekmečevega vratarja. So pa Hrvati, ki so dotlej imeli žogo 70-odstotno v posesti, povedli v 39. minuti.

Duje Ćaleta-Car je poslal žogo v globino, kjer jo je debitant Brekalo zgrešil, tako da je končala pri Andreju Kramariću, ki je imel prosto pot do gola, kar je tudi unovčil. Hrvati so do konca polčasa izpeljali še nekaj nevarnejših akcij, a jih je obramba na čelu z Oblakom prekinila.

Drugi polčas se je začel nekoliko bolj dinamično, med drugim je v 51. minuti v kazenskem prostoru streljal Luka Modrić, toda Oblak je bil na mestu. Malce pozneje je močno od daleč poskusil Josip Juranović, vendar je meril previsoko.

Slovencem pa še naprej ni uspelo izvesti kakšne resnejše akcije, šele v 67. minuti, po prvih treh menjavah, so malce nevarneje grozili v kazenskem prostoru, na koncu pa je bil strel Kurtića preslab.

Sledilo pa je novo obdobje bolj ali manj nekonkretne igre, sta pa oba selektorja izkoristila po vseh šest menjav, eden od rezervistov, Marko Livaja, je v 85. minuti streljal mimo vrat z roba kazenskega prostora.

V 87. minuti pa so Slovenci vendarle prišli v bližino izenačenja, ko je po kotu Bijol poskusil z glavo, Joško Gvardiol pa je žogo izbil z golove črte. Nekaj trenutkov pozneje je na drugi strani Oblak dobro posredoval po strelu Mislava Oršića. Ko je kazalo na nov poraz Slovenije proti Hrvaški, pa je v drugi minuti sodniškega dodatka Bijol prišel do svojega reprezentančnega prvenca, potem ko je s strelom z glavo žogo poslal v prečko, od te pa se je odbila čez golovo črto.