Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba in obrambni minister Oleksij Reznikov sta se na redki poti izven Ukrajine sestala z ameriškim predsednikom, državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom in ameriškim obrambnim ministrom Lloydom Austinom. Nazadnje sta se Biden in Kuleba srečala 22. februarja v Washingtonu, dva dneva pred začetkom invazije.

Srečanje je potekalo v hotelu Marriott v središču mesta, nasproti varšavske železniške postaje, kamor od začetka konflikta nenehno prihajajo ukrajinski begunci.

Biden je danes že drugi dan na Poljskem, potem ko se je v Bruslju sestal z voditelji EU in Nata. V petek se je srečal tudi z ameriškimi vojaki, nameščenimi blizu ukrajinsko-poljske meje, in humanitarnimi delavci, ki pomagajo beguncem. V svojem govoru je pohvalil Ukrajince, ker so pokazali hrbtenico proti ruski invaziji, in njihov upor primerjal s prodemokratičnimi protesti na Trgu nebeškega miru na Kitajskem leta 1989. Ruskega predsednika Vladimirja Putina pa je ponovno označil za vojnega zločinca.

Dejal je tudi, da bi si želel na lastne oči ogledati opustošenje Ukrajine, ki ga je povzročil konflikt. »Trenutno mi ne dovolijo prečkati meje, kar je najbrž razumljivo,« je še dodal.

V Varšavi se bo danes še srečal z najvišjimi poljskimi predstavniki, imel pa bo tudi govor o vojni v Ukrajini.