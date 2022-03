»Njegov glasbeni duh in nalezljiv smeh bosta vedno živela z vsemi nami,« so člani skupine zapisali na Twitterju, kjer vzroka smrti niso navedli. Vir v kolumbijskem tožilstvu pa je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da so njegovo truplo našli v hotelu v vzhodni Bogoti. S festivala so sporočili, da nastopa skupine ne bo.

Hawkins je v eni kritiško najbolj priznanih rock bendov slovel po svoji odrski karizmi in ritmih iz klasičnega rocka, za katere je nekoč dejal, da so ga navdihnile legende, kot sta Phil Collins in član Queenov Roger Taylor.

Skupini, ustanovljeni leta 1994 v Seattlu, se je pridružil leta 1997 na povabilo ustanovitelja Davea Grohla, bobnarja nekdanje skupine Nirvana. Skupaj so ustvarili uspešnice, kot sta Best of You in Learn to Fly, za katero so prejeli tudi prvega od dosedanjih desetih grammyjev. Preden se je pridružil Foo Fighters, je igral za kanadsko pevko Alanis Morissette.

Grohl je v enem od lanskih intervjujev opisal svoje prvo srečanje s Hawkinsom in o tem, kako ga je prepričal, da se pridruži njegovi skupini. Kot je povedal, si je v prvih desetih sekundah srečanja mislil, da je ali njegov dvojček ali najboljši prijatelj. »In seveda sem ga videl igrati bobne in si mislil, da je neverjeten bobnar,« je dodal.

»Ko sem ga poklical in rekel: 'Hej, iščem bobnarja,' je dejal: 'Veš, da sem tvoj fant.' In mislim, da je bilo to bolj povezano z našim osebnim odnosom kot s čimerkoli glasbenim,« je še povedal Grohl.

Foo Fighters so lani praznovali 25. obletnico. Turnejo so zaradi pandemije covida-19 odložili. Lani so objavili tudi deseti studijski album Medicine at Midnight in bili sprejeti v Dvorano slavnih rock and rolla, nedavno pa so izdali filmsko "rock and roll grozljivko" Studio 666.