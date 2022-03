Lindvik, svetovni prvak v poletih in olimpijski prvak z velike naprave je v prvi skupini poletel do 240 metrov in popeljal svojo reprezentanco s kar 20 točkami naskoka na vrh. Petkov zmagovalec Jelar, ki je dan pred tem z 239 metri dosegel osebni rekord, je namreč poletel do 224,5 metra.

V drugi skupini je za Slovenijo nastopil Prevc, ki se je v petek z drugim mestom prvič po letu 2020 spet povzpel na zmagovalni oder svetovnega pokala. Tokrat je poletel 226 metrov in Slovenijo za sedem desetink točke popeljal na vrh pred Norveško. Tretji v slovenski vrsti je nastopil svetovni podprvak v poletih Zajc, ki je danes - Norvežan Johan Andre Forfang (226 m) in Slovenec sta skočila z mesto nižjega zaletišča - poletel do 240,5 metra, kar je bila daljava dneva, in Slovenijo utrdil na vrhu s 17,8 točke prednosti.

V zadnji skupini je Halvor Egner Granerud v boju za zmago za Norveško poletel kar do 244 metrov, nato pa je žirija tekmovanja za mesto znižala nalet pred Laniškom. Slednji je poletel do 222,5 metra in Slovenijo obdržal na prvem mestu s 15,6 točke prednosti.