»V zadnjem tednu so naše junaške oborožene sile zadale močne udarce sovražniku. Velike izgube,« je dejal in navedel, da je bilo doslej v spopadih ubitih že več kot 16.000 ruskih vojakov. Rusija je sicer nazadnje poročala o 1351 smrtnih žrtvah na svoji strani.

»Hvaležen sem našim braniteljem, ki so okupatorjem pokazali, da morje zanje ne bo mirno, tudi ko ne bo nevihte,« je dejal v nagovoru, objavljenem na uradni spletni strani ukrajinskega predsednika. Z zadrževanjem ruske strani po prepričanju Zelenskega vodstvo Rusije vodijo k »preprosti in logični ideji«, da so potrebni pogovori.

Omenil je tudi ruskega obrambnega ministra Sergeja Šojuguja, ki da je »nekam izginil«. V javnosti ga sicer ni bilo videti od 11. marca, razen ko se je v četrtek za hip pojavil v posnetku pogovora ruskega predsednika Vladimirja Putina z vladnimi ministri.

Svetovalec ukrajinskega notranjega ministra Anton Geraščenko je v zapisu na Facebooku zatrdil, da je Šojgu utrpel srčni napad in se trenutno zdravi v bolnišnici, poroča britanski BBC.

Zelenski je v svojem nagovoru izpostavil še trpljenje v Mariupolju, kjer več deset tisoč ljudi ostaja ujetih brez hrane, vode in ogrevanja. »Razmere v mestu ostajajo tragične. Ruska vojska v mesto ne dovoli humanitarni pomoči,« je dejal.

Od začetka ruske agresije na Ukrajino sicer mineva dober mesec dni, v katerem Rusiji ni uspelo zlomiti odpora Ukrajincev. V petek je nakazala na morebitno zmanjšanje vojaških ciljev in napovedala, da bo svoja vojaška prizadevanja usmerila na vzhod Ukrajine.

Putin podpisal nov zakon o prepovedi "lažnih novic"

Ruski predsednik Vladimir Putin je v petek podpisal nov zakon o prepovedi širjenja domnevno lažnih novic. Z zakonom se bo tako kaznovalo ne le širjenje "lažnih novic" o ruski vojski, temveč tudi lažno poročanje o dejanjih ruskih vladnih agencij v tujini, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nov zakon, ki je bil objavljen v petek pozno zvečer, bo tako vplival na poročanje o delu državnih organov, veleposlaništev ali trgovinskih predstavništev, glede katerih se po ocenah Kremlja pogosto objavljajo lažne informacije.

Za namerno širjenje lažnih informacij pod pretvezo resničnih poročil zakon predvideva globe od 700.000 do 1,5 milijona rubljev oz. od 6.200 pa do 13.300 evrov. Zakon prav tako predvideva zaporno kazen do treh let.

Ruski poslanec Aleksander Činstein je dejal, da je namen zakona podpreti tiste, ki varujejo ruske interese zunaj njenih meja, zato bodo kazni za uradnike bistveno višje. Globe bodo znašale od tri do pet milijonov rubljev oz. od 26.700 do 44.600 evrov, zaporne kazni pa od pet do deset let. Če bi lažne informacije imele resne posledice, pa je zagroženih do 15 let zapora.

Današnji zakon sicer dopolnjuje že obstoječ zakon, ki prav tako omogoča do 15 let zapora za širjenje domnevnih lažnih novic o ruski vojski.

Rusija že dlje časa zaostruje ukrepe proti neodvisnim medijem in aktivistom. Nasprotniki zakone kritizirajo, ker je odločitev o tem, katere novice so resnične in katere lažne, prepuščena oblastem.