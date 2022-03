Ključ za zmago nad Dallasom se je skrival v obrambi. Karl-Anthony Towns je za domače dosegel 20 točk in devet skokov. »Ta ekipa ima zamere. To mi je všeč,« je dejal Towns: »Razumela je pomembnost današnjega dvoboja.«

Timberwolves so imeli sedem igralcev z dvomestnim številom točk. "To kaže, kako dobra je naša ekipa," je dejal Jordan McLaughlin. "Vsaj 15 fantov v tej ekipi lahko igra v rotaciji. To je lahko priložnost za vsakogar na kateri koli večer."

Minnesota se v zaostreni konkurenci zahodne konference bori za šesto mesto v razvrstitvi zahoda, s čimer bi se izognila dodatnim kvalifikacijam za končnico, tako imenovanemu turnirju play-in.

Timberwolves (43 zmag, 32 porazov), ki so zmagali prvič po dveh porazih, bodo naslednji teden igrali proti Denver Nuggets, ki zasedajo šesto mesto. Denver ima 43 zmag in 31 porazov. Dallas je s 45 zmagami in 29 porazi peti. Takšno razmerje zmag in porazov ima tudi zasedba Utah Jazz, ki je v petek izgubila s 101:107 pri Charlotte Hornets.

Dončić je dosegel 24 točk, deset skokov in osem podaj za Dallas, ki je zapravil idealno priložnost, da bi se prebil mimo Utaha na četrto mesto v zahodni konferenci. Dallas in Utah se bosta pomerila v nedeljo. Tekma bo pomembna tudi v boju za prednost domačega igrišča za verjetni dvoboj ekip v prvem krogu končnice.

»Vsaka tekma je pomembna. Preostalo nam je le še malo tekem, « je dejal Dwight Powell, ki je za Mavericks dosegel 13 točk. »Moramo biti boljši,« je dejal trener Jason Kidd. »Nocoj nismo igrali dobro.«

Dončić je v prvi četrtini ponudil svojo običajno paleto gladkih podaj, vključno z enoročnim podajanjem skozi noge Taureana Princea, vendar so v nadaljevanju domači stisnili obroč okoli Ljubljančana. Dončić je znova zaigral, potem ko je tekmo s Houstonom izpustil zaradi bolečega desnega gležnja.