»Slo-ve-ni-ja, Slo-ve-ni-ja!« je odmevalo po koncu prvega tekmovalnega dve v Planici. 12.000 gledalcev je bilo priča zgodovinskemu dnevu za slovenske smučarske skoke in polete. V prekrasnem popoldnevu so Žiga Jelar, Peter Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc poskrbeli kar za četverno slovensko zmago. Ob vsem skupaj je kar devet Slovencev prišlo do novih točk svetovnega pokala, drugi skok je za malenkost zgrešil zgolj Tilen Bartol, ki je bil 33.

Slovensko državno prvenstvo v malem

Petkov spored v Planici se je začel sanjsko že s poleti v poskusni seriji. Anže Semenič, ki je včeraj še zadnjič tekmoval na tekmah svetovnega pokala, je poletel kar 249,5 metra, kar je izenačena druga najdaljša slovenska daljava v zgodovini. Pri doskoku je na žalost malce podrsal. Prek 240 metrov je poletel tudi Domen Prevc, blesteli pa so tudi preostali slovenski letalci, ki so nastopali z nižjega zaletnega mesta.

Slovenski dan se je nato nadaljeval tudi v prvi seriji v konkurenci. Pogoji za letenje so se sicer malenkost poslabšali, vzgornik je popustil, a to ni motilo slovenskih orlov. V prvi seriji si je devet Slovencev zagotovilo finalni nastop, pet slovenskih orlov pa se je moralo dogovoriti, kdo bo zasedel tri prosta mesta na zmagovalnem odru. Po manjši napaki Domna Prevca (na koncu sedmi) in vodilnega po prvi seriji Timija Zajca (četrti) so fotografom na zmagovalnem odru pozirali Žiga Jelar, Peter Prevc in Anže Lanišek.

»Vse se odvaja tako hitro. Najprej kontrola opreme, nato izjave, tudi dopinška kontrola me že pridno čaka. Verjetno bom stvari dobro začel dojemati šele zvečer,« se ob svoji prvi zmagi sploh še ni dobro zavedal uspeha Žiga Jelar. »Včeraj nisem mogel hitro zaspati. Želel sem si odpraviti napake, ki so bile prisotne v kvalifikacijah. To mi je uspelo že v prvem skoku. Po koncu tekme sprva sploh nisem vedel, da sem zmagal. Šele ko so mi fantje rekli, naj grem na rame, sem začel dojemati stvari. Po vsem, kar sem pretrpel, je to res sanjsko. Na domačih tleh, s samimi ekipnimi prijatelji, sem brez besed,« je ob uspehu kariere zmanjkovalo besed priljubljenemu Jelarju.

»V mednarodnem merilu ne poznam dogodka, da bi se to že kdaj zgodilo. Tak presežnik ekipe,« je bil navdušen najboljši slovenski skakalec vseh časov Peter Prevc, ki si je mesto na odru za zmagovalce enkrat že delil z dvema Slovencema. »Malce ste me dražili tudi vi novinarji, če mi bo uspelo, in sedaj mi je, čeprav sem se morda celo malce grdo moral veseliti slabšega poleta Domna Prevca in Timija Zajca, ampak tako pač je v športu,« je svoje prve stopničke v sezoni še povzel najizkušenejši slovenski orel, ki je postal šesti slovenski posameznik z uvrstitvijo med najboljše tri v izjemni sezoni 2021/22.

Ob izjemnem ekipnem uspehu Slovenije je ob Jelarju lastne mejnike postavljal tudi Anže Lanišek. Najbolj konstanten skakalec iz slovenskega tabora v zadnjih letih se do letos na letalnicah ni znašel najbolje. V letošnjem letu se je krivulja obrnila že v Vikersundu, kjer je bil pomemben člen slovenske zlate ekipe na svetovnem prvenstvu v poletih, pretekli teden v Oberstdorfu je bil četrti. Na domačih tleh mu je prvič v karieri tudi na letalnici uspelo poleteti do odra za zmagovalce. »Že v Oberstdorfu sem bil zelo blizu temu, ampak sem raje vse skupaj privarčeval za Planico in je sedaj še toliko slajše. Dodaten čar vsega pa je, da sta bila na odru z menoj še dva Slovenca,« je misli po slovenski prevladi na letalnici bratov Gorišek strnil Anže Lanišek.

Napadajo tudi zmago v pokalu narodov

Izjemen slovenski uspeh je kakopak razveselil tudi glavnega trenerja slovenske reprezentance Roberta Hrgoto. »Vse skupaj je trenutno videti samoumevno, a tega ne smemo jemati tako. Spomnimo se samo, kje smo bili pred dobrim letom na svetovnem prvenstvu v poletih tukaj v Planici,« je sprva hotel malce miriti evforijo šef slovenske stroke, a se je nato kmalu malce bolj sprostil. »Fantom sem lahko samo čestital. Res kapo dol Žigi Jelarju, da je po takem težkem letu prišel do takega uspeha. Že stopničke v Oberstdorfu so bile vrhunske, da pa je zmagal na domačih tleh, je neverjetno,« je bil zelo dobro razpoložen Velenjčan, ki se je dotaknil tudi »nezadovoljnega« Timija Zajca, ki je po četrtem mestu jezno odkorakal s prizorišča. »V takem zgodovinskem trenutku si vsak želi biti na zmagovalnem odru. Verjamem, da se bo glava hitro ohladila in bo že jutri napadal naprej,« je tekmovalcu v bran stopil trener in zagotovil, da je vzdušje v reprezentanci odlično.

Čeprav je do točk prišlo devet slovenskih orlov, selektor Hrgota tokrat ni imel težave pri izbiri ekipe za današnjo tekmo. Na njej bodo nastopili prvi štirje fantje z včerajšnje tekme, v vrstnem redu: Žiga Jelar, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek.

Ob izjemno uspešnem slovenskem dnevu na letalnici so se stvari zapletle tudi v razvrstitvi pokala narodov. Slovenci so začeli celo sanjati o zgodovinski zmagi v tem seštevku, v katerem dve tekmi do konca za vodilno Avstrijo zaostajajo še 294 točk. Pred Slovenci je še Nemčija, ki ima 39 točk naskoka. »Imamo slabih 40 točk zaostanka za Nemci, meljemo naprej. Najprej je treba ujeti njih, nato pa so pred nami še Avstrijci. Pred Oberstdorfom smo sanjali o tretjem mestu, zdaj razmišljamo celo o zmagi. Zakaj pa ne,« je na to temo še dejal Robert Hrgota, ki ima vodilna tekmovalca tudi v bitki za mali kristalni globus v poletih. Po včerajšnjem uspehu ima sedaj Jelar 20 točk prednosti pred Zajcem. »Kot sem povedal že pred Planico, o tem ne razmišljam. Treba je iti tekmo po tekmo. Če bo globus, bo super, če ne, pa tudi v redu, se ne bom preveč sekiral,« je o bitki s Timijem Zajcem spregovoril trenutno vodilni Žiga Jelar.

Planica v številkah Svetovni pokal v smučarskih poletih: 1. Jelar 468,2 točke (232 m, 239 m), 2. P. Prevc 464,8 (226, 237), 3. Lanišek 458,5 (230, 230,5), 4. Zajc (vsi Slo) 454,8 (228, 224), 5. Kobajaši (Jap) 452,8 (223,5, 237), 6. Kraft (Avs) 450,3 (222, 228,5), 7. D. Prevc (Slo) 443,5 (234,5, 220), 8. Sato (Jap) 442,9 (231,5, 238,5), 9. Granerud (Nor) 442,2 (229,5, 234,5), 10. Fettner (Avs) 441,8 (227, 231), 16. Semenič 429,4 (219, 231), 22. Pavlovčič 416,7 (221,5, 210), 27. Kos 407,1 (215, 227), 29. C. Prevc (vsi Slo) 388,6 (214,5, 219). Svetovni pokal, poleti, skupno (po 3. od 4 tekem): 1. Jelar 230, 2. Zajc 210, 3. Kraft 200, 5. P. Prevc 134, 6. Lanišek 126, 15. D. Prevc 53, 26. Kos 19, 29. Semenič 15, 32. C. Prevc in Pavlovčič po 9. Svetovni pokal, skupno (po 27. od 28 tekem): 1. Kobajaši 1589, 2. Geiger (Nem) 1500, 3. Granerud 1205, 4. Lindvik (Nor) 1131, 5. Kraft 1045, 6. Eisenbichler (Nem) 943, 7. Lanišek 891, 8. Zajc 661, 9. Hörl (Avs) 652, 10. C. Prevc (Slo) 621, 17. P. Prevc 400, 18. Kos 392, 20. Jelar 349, 44. Prevc 60, 61. Semenič 17, 65. Pavlovčič 9.