Danes se po celem svetu dogajajo podnebni štrajki, organiziran pa je bil tudi v Ljubljani. Petkovi protestniki podpirajo prizadevanja mladih in zahtevajo politiko, ki bo delovalam v interesu ljudi in okolja, je povedal Jaša Jenull. Predstavnica Mladih za podnebno pravičnost pa je poudarila, da je naša Zemlja ena in edina, ki jo imamo in da bo prihodnost zelena ali pa je ne bo.

Protestu so se pridružili tudi člani organizacije Amnesty international Slovenije. Direktorica organizaceije Nataša Posel je na protestu dejala, da gre pri zahtevkih za plačilo varovanja protestnih shodov, ki jih je prejel Jaša Jenull, za nedopusten poseg v pravico do zbiranja. »Če protest ni prijavljen, še ni nezakonit«, je povedala.

Protestniki so pripravili »pregled vseh dosežkov te vlade« in zapisali 100 razlogov, zakaj morajo državljanke in državljani po njihovem mnenju na volitve in izglasovati boljšo prihodnost. Med drugim so na seznamu dijaki, ki so dobili globe za mirne proteste, »non-paper,« resolucija SDS, onemogočeno referendumsko glasovanje po pošti za stanovalce v domovih starejših junija, imenovanje Jadranke Rebernik za odgovorno urednico informativnega programa RTV Slovenija in druga dejanja vlade.

Protestniki so predstavili tudi spletno orodje Volitvomat in končne zaveze strank do 138 zahtev iniciative Glas ljudstva. Pesnik Andrej Rozman Roza pa je prebral svojo novo pesem Niso vsi isti.