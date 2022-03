»Ukrajinska mesta so zravnana z zemljo, šole, otroške bolnišnice, zaklonišča civilistov. Rusi so prekinili humanitarno oskrbo s hrano mestom, ki jih oblegajo. Vsi poskušamo normalno živeti zraven tega pokola zelo blizu nas. Kaj pa naj drugega? Tako ali tako nič ne moremo. A tu je groza. In absolutno je etično nemogoče molčati in se delati neumnega ter reči, 'vsi so krivi', 'ne spoznam se na to',« je zapisala.

Sama je v mansardi, ki jo je opremila z vsem potrebnim, namestila ukrajinsko družino z majhnim otrokom in pozvala tudi druge, da sledijo njenemu zgledu. Namestitev je ukrajinskim beguncem ponudila tudi novinarka Maja Sever, in to za eno manjšo in eno štiričlansko družino, gastrokolumnist Hrvoje Petrič pa je pomagal doseči, da je na ukrajinsko mejo odšla neprofitna World Central Kitchen.