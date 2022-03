»Njen načrt je bil, da bi privabila paciente iz Evrope in bogate šejke iz držav Perzijskega zaliva, a kdo bo zdaj, po napadu na Ukrajino, sploh hotel priti,« je povedal Roman Dobrohotov, ruski novinar, ki je bil izgnan iz Rusije zaradi svojega poročanja o Kremlju. Pravi tudi, da se je za ločitev od moža odločila že pred začetkom vojne v Rusiji.

Faassen, ki je dolgo delal v Rusiji, o zakonu s Putinovo hčerko nikoli ni hotel govoriti. »Poročen sem z Rusinjo in imava otroke, to je vse, kar bom rekel,« je dejal enkrat. O svoji zasebnosti ni govorila niti Marija. V medijih se je pojavila, ko je govorila o svojem delu raziskovalke v nacionalnem medicinskoraziskovalnem centru za endokrinologijo, ki je del ruskega ministrstva za zdravstvo, nikoli pa ni uporabljala očetovega priimka. O njej in njeni sestri Katerini, ki se je pred štirimi leti ločila od ruskega milijarderja Kirila Šamalova, ni govoril niti Putin, čeprav sta v nasprotju z njegovimi drugimi otroki potrjeno njegovi, ima pa ju z nekdanjo ženo Ljudmilo.