Daily Mail je pisal, da je poročno obleko neveste oblikovala Viviene Westwood, prav tako pa je avtorica Assangeevega kilta. Poroka je potekala v času zaporniških obiskov, gosti, ki so se je lahko udeležili, pa so morali oditi takoj po obredu. Stroške poroke sta pokrila mladoporočenca, ki imata skupaj dva otroka. Svojega fotografa nista smela pripeljati, ker bi poročna fotografija, kot so dejali Morisovi, predstavljala varnostno tveganje, če bi končala na družbenih omrežjih ali v medijih. Novinarjev na poroki ni bilo, oblasti pa so jih po mnenju Morisove prepovedale zato, ker nočejo, da bi javnost Assangea videla kot človeško bitje. Assange in Morisova sta goste poroke, med katerimi so bili njuna otroka, Assangeeva oče in brat ter nevestini mama in sestra, zaprosila, da se oblečejo slovesno, kot da bi se udeležili prave poroke. Namesto daril pa sta predlagala denarne donacije, sponzoriranje klopce v parku in lepljenja plakatov po mestu, ki pozivajo k osvoboditvi Assangea.