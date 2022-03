Kot je Kunisova pojasnila na strani GoFundMe, na kateri se je nabralo že skoraj 35 milijonov dolarjev, darovalo pa je skoraj 70.000 ljudi, se je rodila na jugozahodu Ukrajine leta 1983, osem let po po njenem rojstvu pa se je družina preselila v ZDA. »Ukrajinci so ponosni in pogumni ljudje, ki si zaslužijo našo pomoč v času, ko jo potrebujejo. Ta neupravičen napad na Ukrajino in človečnost nasploh je uničujoč in ukrajinski narod potrebuje našo podporo,« je zapisala Kunisova na spletni strani.

Donacije, ki jih bosta zbrala, bodo namenjene dvema organizacijama: transportni družbi Flexport, ki organizira pošiljke pomoči na območja z begunci na Poljskem, v Romuniji, na Madžarskem, Slovaškem in v Moldaviji, ter družbi Airbnb, ki ukrajinskim beguncem ponuja brezplačne kratkoročne namestitve. Kunisova in Kutcher sta se s svojo kampanjo pridružila drugim dobrodelnim zvezdnikom. Med njimi so igralca Blake Lively in Ryan Reynolds, ki sta pozvala svoje sledilce k donacijam in jim obljubila, da bosta toliko kot oni darovala tudi sama, ter manekenka Gigi Hadid, ki je za pomoč Ukrajini donirala svoje enomesečne prihodke.