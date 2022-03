Po mnenju odvetnice Nataše Pirc Musar, se stanje spoštovanja človekovih pravic najbolj pokaže v času "ekstremnih" situacij oziroma dogodkov. Takšno je bilo tudi obdobje epidemije covida-19, ko je aktualna vlada začela vladati z odloki, v katerem Pirc Musarjeva vidi pravno huliganstvo.

»Na temeljnih človekovih pravicah sloni pravo, demokracija. Ko se nam to enkrat začne sesuvati, pridemo v stresni test demokracije. V covid časih se je pokazalo, s kakšno lahkoto je aktualna vlada vladala z odloki. Vsak pravnik v prvem letniku pravne fakultete se nauči, da se temeljne človekove pravice lahko omeji. In te omejitve so se dogajale z objavo na uradni strani vlade, z odloki,« je opozorila Musarjeva.

Na nedopustnost vladanja z odloki je opozoril tudi pravnik Peter Čeferin. Kot je poudaril, ustava vsakomur zagotavlja pravico do prostega gibanja, ta pa se lahko omeji le z zakonom, med drugim da bi se preprečilo širjenje nalezljivih bolezni.

»Gibanja ni mogoče omejiti z odlokom, če ta nima podlage v zakonu,« je poudaril Čeferin in spomnil, da je tako odločilo tudi ustavno sodišče. Dotaknil se je tudi stanja na področju varstva in spoštovanja človekovih pravic. Ob tem je spomnil na fizične posege policije, uporabo vodnih topov in drugih oblik fizičnega nasilja v času protestov, ki so po Čeferinovem mnenju predstavljali poseg v telesno celovitost demonstrantov.

Čeferin se je dotaknil tudi vprašanja delovanja neodvisnosti posameznih vej oblasti. Po Čeferinovem mnenju ima javnost sicer pravico polemizirati z odločbami sodišč, izogibati pa se je treba posplošenim in žaljivim napadom na sodnike in sodišča. »To pravilo je pri nas pogosto grobo kršeno,« je opozoril. Ob tem je spomnil, da se nekateri predstavniki izvršilne veje oblasti žaljivo izražajo o sodiščih, kadar ta razsodijo v nasprotju z njihovimi pričakovanji ali pa se po družbenih omrežjih diskreditira sodnike. »Pravo verjetno ni vedno pravično, mora pa težiti k temu, da bi se ta dva pojma čim večkrat prekrivala,« je med drugim poudarila podpredsednica Gibanja Svoboda Urška Klakočar Zupančič, ki na listi Gibanja Svoboda kandidira za poslanko.