Napad na enoumje

Razstava v Mestni galeriji je sočutna zgodba o podpori umetnosti in o pomembnosti razmerja med zbirateljem, umetnikom in širšo javnostjo, kar šele omogoča, da odlična umetniška dela krožijo in nas ozaveščajo o aktualnih temah v našem življenju. To je zgodba o zbirki in galeristu, ki je v našem prostoru manj znana, saj smo se komaj ponovno zavedeli pomembnosti velikih zbirk iz nekdanjih podjetij, ki pa so žal, z izjemo nekaterih zbirateljev, prenehala podporo umetnosti. Komaj kakšen odkup se zgodi letno s strani javnih institucij, ki pa žal nato kmalu končajo v depojih, saj poslovna mednarodna mreža izmenjave umetnin in razstav ni vzpostavljena v zadostni meri.