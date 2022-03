Italija je v šoku. Aktualni evropski in štirikratni svetovni nogometni prvak drugič zapored ne bo sodeloval na mundialu, ki ga bo od 21. novembra do 18. decembra gostil Katar. Potem ko jih je novembra 2017 v dodatnih kvalifikacijah izločila Švedska in jim preprečila pot na SP v Rusiji, je bila tokrat krvnica S. Makedonija. V polfinalu je v Palermu z golom Aleksandra Trajkovskega v 93. minuti pripravila prvovrstno presenečenje in se bo v finalu pomerila proti Portugalski.

»Italija v peklu« je pisalo na eni od naslovnic italijanskih športnih časopisov, ki so bili neusmiljeni do nogometašev in tudi selektorja Roberta Mancinija, a ga začuda ne pozivajo k odstopu. Kljub razočaranju je upanje, da bo Mancini ostal, izrazil tudi predsednik Nogometne zveze Italije Gabriele Gravina. Kakšna bo poteza Mancinija, trenutno še ni znano. »Zgrešeni enajstmetrovki na obeh tekmah proti Švici me bosta preganjali do konca življenja. Ljudje govorijo, da moramo dvigniti glavo, a je težko,« je skrušen Jorginho. S. Makedonija po premierni uvrstitvi na evropsko prvenstvo zdaj sanja še o mundialu. »Italijo smo premagali na njihov način – s samo dvema streloma na gol. Z Elmasom, ki se vrača, bomo po zmago krenili tudi proti Portugalski,« je od ponosa žarel selektor S. Makedonije Blagoja Milevski.

Nasprotnik S. Makedonije na torkovi odločilni tekmi za svetovno prvenstvo Portugalska je v Portu premagal Turčijo s 3:1. Finalist dodatnih kvalifikacij je tudi Wales, ki je premagal Avstrijo z 2:1. Valižani še čakajo na finalnega tekmeca, saj je bil polfinale med Škotsko in Ukrajino preložen na julij. Poljaki, ki so se po izključitvi Rusije brez boja prebili v finale, pa bodo v torkovem finalu igrali proti Švedski, ki je po podaljšku izločila Češko z 1:0.