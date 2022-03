Po izjemnih predstavah Cedevite Olimpije v zadnjem obdobju jutri za kapetana Jako Blažiča in soigralce prihaja nagrada. Tekma 24. kroga lige ABA proti Partizanu, ki ga vodi legendarni trener Željko Obradović, bo zaradi zasedenosti Stožic v Tivoliju, ki bo razprodan. Obeta se pravi košarkarski spektakel, ki ga bo začinil poseben dogodek. Ker ljubljanski klub ravno v letošnji sezoni praznuje 75-letnico nastanka, se bosta moštvi pomerili v dresih iz obdobij, ko sta prednjačili na območju nekdanje Jugoslavije. Tako bodo zmaji nosili tiste iz časov, ko so zadnjič osvajali naslove jugoslovanskih prvakov, v ponedeljek bo minilo ravno 52 let od zadnjega šestega, in se bodo med polčasom tudi poklonili takratnim glavnim akterjem, Partizan pa iz sezone 1978/79, ko je osvojil pokal Radivoja Koraća ter prvenstvo in pokal Jugoslavije.

Kljub silnemu spremljevalnemu programu bosta jutri v Tivoliju v ospredju košarkarska tekma in rezultat, saj tako Ljubljančani kot Beograjčani potrebujejo zmago. Gostitelji so povsem v igri za tretje mesto, medtem ko Partizan kljub neugodnemu izhodišču še vedno upa na čudež in prvo mesto po rednem delu jadranskega tekmovanja. Ko sta se moštvi prvič pomerili 11. decembra v 11. krogu, zmaji niso bili v najboljši formi, a so po dobri napadalni predstavi šokirali Špark Areno, v kateri je bilo skoraj 8000 domačih navijačev, in iz Beograda odnesli zmago. Od takrat je predvsem Olimpija močno dvignila formo in v zadnjem obdobju ruši vse pred seboj, medtem ko Partizan že celotno sezono ohranja dobro formo.

Prav zaradi poraza na prvi medsebojni tekmi bo moštvo trenerja Obradovića, ki naj bi imelo v Tivoliju podporo okoli 200 najzvestejših navijačev, zagotovo še dodatno nabrušeno. Ker se v ligi ABA in v evropskem pokalu nakazuje, da bi se moštvi lahko srečali v končnicah, bodo tako eni kot drugi poskušali nasprotniku nagnati strah v kosti. Nedeljski obračun bo hkrati pomenil konec pozitivne serije enega ali drugega moštva. Partizan je namreč v ligi ABA nanizal devet zaporednih zmag, medtem ko je Olimpija trenutno pri petih. Ljubljančane sicer do konca rednega dela jadranskega tekmovanja ob Partizanu čakajo še tekme proti Studentskemu centru, Ciboni, Borcu in FMP.

»Partizan je trenutno v izredni formi. Ekipa je odlično sestavljena in igra zelo agresivno obrambo po celotnem igrišču. Imajo številne visoke in atletske košarkarje, ki premorejo veliko izkušenj, ter kakovostne napadalce. Morali bomo biti osredotočeni od prve do zadnje sekunde. S Partizanom v Ljubljano prihaja najboljši evropski trener vseh časov, kar bo velik izziv za vse nas,« pravi trener Olimpije Jurica Golemac. Organizator igre Jacob Pullen upa, da bo skupaj s soigralci nadaljeval dobre predstave iz zadnjega obdobja. »Izkoristiti moramo trenutno dobro formo. Držati se moramo svojega stila igre z veliko teka in hitrim prehodom v napad. Če bomo pravi v obrambi in dobri v skoku, potem ne bo težav.«

Liga ABA, 24. krog, danes ob 17. uri: Igokea – S. centar, ob 19. uri: FMP – Borac, jutri ob 17. uri: Olimpija – Partizan, ob 19. uri: Mornar – Zadar, ob 21. uri: Budućnost – Cibona, ponedeljek ob 18. uri: C. zvezda – Krka, četrtek ob 18. uri: Split – Mega.