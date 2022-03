Zaradi zasedenosti dvorane Stožice bodo krimovke prvo tekmo šproti Ferencvarošu odigrale v Tivoliju, povratni dvoboj pa bo naslednjo soboto v Erdu na Madžarskem. Vrnitve v legendarni Tivoli se zelo veseli tudi Krimova trenerka Nataša Derepasko, ki ji je dvorana pod Šišenskim hribom še posebno ljuba. »Že v preteklosti je bil Tivoli zmagovalna dvorana. V njem sem doživela številne uspehe kot igralka in trenerka. Želim si, da bi nas s tribun spodbujalo čim več navijačev, kajti oni so naša dodatna moč,« pravi trenerka Nataša Derepasko. O Ferencvarošu, ki je v prvem delu tekmovanja osvojil tretje mesto v skupini A s kar 19 točkami (Krim je bil v skupini B šele šesti z desetimi točkami), naturalizirana Slovenka dodaja: »Gre za zelo kakovostno ekipo, a na tej tekmi imamo prednost domačega igrišča, kar moramo izkoristiti. Naš cilj je jasen - zmaga. A le gol razlike v našo korist pred povratno tekmo verjetno ne bi zadostoval.«

Po vojaški invaziji Rusije na Ukrajino in posledični izključitvi ruskih in beloruskih klubov tudi iz rokometnih evropskih tekmovanj je Krim tik pred začetkom izločilnih bojev nepričakovano prišel do dveh vrhunskih igralskih okrepitev. V Ljubljano se po dolgih letih vrača levoroka ostrostrelka in slovenska reprezentantka Ana Gros, ki je prekinila pogodbo s klubom CSKA Moskva, in 23-letna črnogorska krožna napadalka Tatjana Brnović, doslej članica ruske ekipe Rostov Don, ki je v prvem delu lige prvakinj osvojil drugo mesto v skupini A (21 točk). Tako Grosova kot Brnovićeva bosta imeli že v soboto pravico nastopa proti Ferencvarošu, kar krepko dviga vrednost Krimovih delnic v boju za napredovanje med osem najboljših v Evropi.

Čustvena tekma za Grosovo

Ana Gros je bila v letih 2008 in 2009 članica Olimpije (nato je okrepila Krim), katere domicilna dvorana je prav Tivoli. »Prav na Tivoli so vezani moji spomini na začetek kariere, kajti v njem sem tudi debitirala v slovenski ligi. Ko sem odhajala iz Slovenije v tujino, Stožic še ni bilo. Veselim se ponovne vrnitve v Tivoli, zaradi dvorane in vnovičnega igranja v Krimovem dresu pa bo imela tekma zame še poseben čustveni naboj,« se zaveda 31-letna Ana Gros. Velenjčanka je med nedavno reprezentančno akcijo razmišljala o tem, da se ne bi vrnila v Moskvo. Krim ji je najprej ponudil možnost treniranja z ekipo, kmalu pa sta se igralka in klub dogovorila za sodelovanje do konca letošnje sezone.

Proti Ferencvarošu bodo krimovke nastopile brez komaj 17-letne leve zunanje igralke Betchaidelle iz Konga in slovenske reprezentantke Maje Svetik, kajti obe čaka operacija rame. Slovenske prvakinje imajo z madžarskimi klubi zelo slabe izkušnje: Györa še nikoli niso premagale, v minuli sezoni pa so klonile na obeh tekmah proti Ferencvarošu, blestela pa je desnokrilna Nizozemka Antje Angela Malestein, ki je Krimu nasula kar 18 golov. Tudi v letošnji sezoni je 29-letna Malesteinova prva strelka kluba v Evropi (70 golov), je pa tudi ekipa trenerja Gaborja Eleka tik pred zdajci dobila pomembno okrepitev. Ruski Rostov Don je zapustila francoska reprezentantka in krožna napadalka Beatrice Edwige, ki bo igrala tudi danes v Tivoliju, v katerem bo prvih 200 gledalcev brezplačno dobilo modre klubske majice, zaradi včerajšnjega materinskega dneva pa bodo vse mamice, ki bodo s sabo pripeljale otroke, imele prost vstop.