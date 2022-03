Rekord se mora zgoditi kot “nesreča”

Borek Sedlak je nekdanji češki smučarski skakalec, ki je nastopil na 65 tekmah svetovnega pokala. Najvišje se je uvrstil na 10. mesto na poletih v domačem Harrachovu. Čeprav ni veljal za vrhunskega skakalca, so bili njegovi rezultati veliko boljši od rezultatov trenutno najboljšega češkega skakalca v svetovnem pokalu. Leta 2014 je športno kariero končal in začel delovati pri mednarodni smučarski zvezi. Sprva je deloval v ženskih skokih, v sezoni 2016/17 pa je prevzel mesto pomočnika direktorja tekmovanj, ki ga je do takrat zasedal Slovenec Miran Tepeš.