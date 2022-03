Ernest Petrič o kandidaturi

Nekdanji svetovalec predsednika republike Ernest Petrič bi moral nastopiti že na prvem predvolilnem soočenju parlamentarnih strank na TV Slovenija, a so to ponudbo koalicije Povežimo Slovenijo (PoS) zavrnili. To je le eden od razlogov, da je Borut Pahor podpisal ukaz o prenehanju funkcije svetovalca predsednika republike.