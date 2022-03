Program v ministrovem predalu

Košarkarsko moštvo Brooklyn Nets se je po zaslugi župana mesta New York vrnilo med favorite za naslov prvaka lige NBA. Župan Eric Adams je namreč ukinil obvezno cepljenje za profesionalne športnike, ki živijo in delajo v vzhodnoameriški metropoli. S tem je omogočil, da bo necepljeni superzvednik Kyrie Irwing vendarle smel igrati tudi na domačem parketu. Newyorški učitelji, policisti, gasilci, tudi zaposleni v športnih dvoranah bodo morali še vedno dokazovati svoj cepilni status, če bodo hoteli delati v New Yorku. Vsaj en odmerek cepiva je prejelo skoraj 90 odstotkov meščank in meščanov.