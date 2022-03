Morda je res oče, morda ne, eno pa je jasno: nehote je postal oče ukrajinskega naroda. Najprej priključitev Krima in nato Donbasa sta ustvarili ukrajinsko identiteto, ki temelji na dveh načelih: biti proti Rusiji in biti proti Putinu. Zdaj se je znašel v položaju, kot ga poznamo iz ruske literature. Oče reče sinu: jaz sem te ustvaril, vendar te moram ubiti. Hkrati Putin uničuje ravno tisto rusko identiteto, o kateri ves čas govori. Velik del Rusov je leta 2014 podprl priključitev Krima, a bili so le gledalci, ki ploskajo. Zdaj pa ruski vojaki ne le umirajo, temveč tudi ubijajo tiste, ki jih je Putin sam imenoval za brate.

Putin uteleša Rusijo, v Ukrajini pa doslej ni bilo nikogar, ki bi jo utelešal. Zadnje tedne je spopad boj med dvema možema. Obstaja slavni video o zadnjih minutah ukrajinskih graničarjev na Kačjem otoku v Črnem morju, ki jim je grozila ladja ruske mornarice in so sovražniku zaklicali, naj se jebe. To me spominja na bitko za trdnjavo Brest v domoljubni vojni Sovjetske zveze proti Hitlerjevi Nemčiji. Brest so Nemci oblegali 40 dni, vendar sovjetski vojaki niso obupali, medtem ko so Hitlerjeve čete prodrle do Moskve. Zdaj je v Kijevu Zelenski, ki pravi, da bodo Ukrajinci branili državo in zmagali, ker se bojujejo na pravi strani. Mita Sovjetske zveze o junaškem boju proti nacistom v resnici ne uteleša Putin, temveč Zelenski. Der Spiegel/Mladina