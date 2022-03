Družinski zdravnik Črt Zavrnik, ki je prevzel koncesijo, pa je z njenim imenovanjem na mesto direktorice ZDL začel opredeljevanje njenih pacientov, kar pa je proces, ki traja. Še vedno pa zdravnik sprejema družinske člane že opredeljenih pacientov. Ne strinjamo se z oceno avtorja članka o neiskanju dolgoročnih rešitev pomanjkanja družinskih zdravnikov, saj se v ZDL s tem načrtno ukvarjamo in vpeljujemo nove oblike in koncepte oskrbe bolnikov. Možnosti, kako ob omejenem številu zdravnikov poskrbeti za zdravje prebivalcev, je kar nekaj, žal pa se v Sloveniji zatika pri širitvi dobrih praks na celotno zdravstvo. Lani smo v ZDL zaposlili štiri nove zdravnike in tri na raziskovalnem področju. Glede zaposlitev zdravnikov iz tujine pa pojasnjujemo, da je ena tuja družinska zdravnica že zaposlena, šest tujih zdravnikov pa ima v letošnjem letu predviden strokovni izpit. Postopki zaposlitve tujih zdravnikov so sicer dolgotrajni in v velikem deležu neodvisni od ZDL.

Damjana Kralj - Bratun, vodja službe za promocijo in odnose z javnostmi, Zdravstveni dom Ljubljana (ZDL)